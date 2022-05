In den vier Jahrzehnten ihres Bestehens hatte die Verbandsgemeinde, die 2014 mit Enkenbach-Alsenborn zwangsfusioniert wurde, nur drei Bürgermeister. Der erste von ihnen war Waldemar Degiuli, der gestern zu Grabe getragen wurde. Der Sozialdemokrat war am 3. Mai im Alter von 93 Jahren gestorben.

Schon als der Gemeindeverbund im Zuge der rheinland-pfälzischen Kommunal- und Gebietsform entstand, wurde Degiuli zum „Beauftragten für die Verbandsgemeinde“ berufen. Er war nicht nur seit 1966 ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Hochspeyer, sondern hatte dort die Verwaltungstätigkeit von der Pike auf gelernt.

So machte ihn der Verbandsgemeinderat, in dem neben seinem Heimatdorf auch Fischbach, Frankenstein und Waldleiningen vertreten waren, im Herbst 1971 einstimmig zum Verwaltungschef der neu geschaffenen Einheit. Nach einer Wiederwahl blieb er bis 1989 im Amt, das nach dem Eintritt in den Ruhestand sein Parteigenosse Peter Niederberger übernahm.

In seinem Heimatort eng verwurzelt

Waldemar Degiuli trug die Bürgermeisterkette in einer Zeit, als sich die frisch entstandenen Gebietskörperschaften erst finden und konsolidieren mussten. Der Ehrgeiz, sich mit Bauten zu „verewigen“, war ihm fremd. Er galt als ausgewiesener Verwaltungsexperte und legte auf kommunalrechtliche Kompetenz weitaus größeren Wert als auf parteipolitische Überlegungen.

Seine Mitarbeiter konnten auf Rat und Tat ihres Chefs zählen. Darüber hinaus war Degiuli in seinem Heimatort eng verwurzelt, engagierte sich in mehreren Vereinen und war sehr sportinteressiert.