Obwohl er seiner Heimat bereits vor sechs Jahrzehnten Lebewohl gesagt hat, ist Pater Heinrich Bollen in Ramstein noch immer vielen Menschen ein Begriff, zog es den Steyler Missionar doch mit schöner Regelmäßigkeit heim in die Westpfalz, nicht zuletzt um die Werbetrommel für seine Entwicklungsarbeit in Indonesien zu rühren. Nun ist der engagierte Priester dort im Alter von 91 Jahren gestorben.

Bollen wurde am 2. Juli 1929 als zweites Kind der Eheleute Johann Bollen und Katharina Leitheiser in Landstuhl geboren. Schon als Jugendlicher engagierte er sich im sozialen Bereich, als Rotkreuzhelfer,