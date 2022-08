Nach der Rücktrittswelle besteht der normalerweise zwölfköpfige Hirschhorner Gemeinderat nur noch aus zwei Ratsmitgliedern und der Ortsbürgermeisterin. Wie geht es nun weiter?

„Wir brauchen mindestens sechs Ratsmitglieder für die Beschlussfähigkeit“, erläutert auf Anfrage der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich. Um möglichst sechs neue Mandatsträger zu finden, würden nun alle Personen angeschrieben, die nach den bisherigen und nun zurückgetretenen Ratsmitgliedern auf der Liste standen. In Hirschhorn wie in vielen anderen kleinen Gemeinden entscheiden die Bürger bei der Kommunalwahl per Mehrheitswahl über die Zusammensetzung des Gemeinderats: Die Wähler können dabei vollkommen frei entscheiden, welchen wählbaren Personen aus dem jeweiligen Wahlgebiet sie ihre Stimmen geben möchten. Die Wähler dürfen dabei so viele Namen auf den Stimmzettel schreiben, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Die Personen mit den meisten Stimmen rücken ins Gremium ein. Nun sollen aus all jenen, die bei der letzten Kommunalwahl leer ausgingen, mindestens vier Nachrücker gefunden werden. „Gelingt das nicht, gibt es in Hirschhorn Neuwahlen“, erläutert Westrich.