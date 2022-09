Die Volksbank-Filiale in Enkenbach ist nach wie vor geschlossen. Klar ist: Das Gebäude in der Marktstraße, das Ende Dezember durch einen gelegten Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, kommt nicht mehr als Geschäftsstelle in Betracht. Wie es genau weitergeht, ist jedoch noch immer nicht ganz klar.

Volksbank-Kunden in Enkenbach-Alsenborn müssen sich weiter in Geduld üben. Die Filiale ist geschlossen, ein Geldautomat wurde nicht aufgestellt. Wer Bares abheben will, muss nach wie vor nach Winnweiler oder Kaiserslautern fahren, Beratung gibt es nur in der Barbarossastadt. Vor einigen Wochen schon machte Anja Klein, die Sprecherin des Kreditinstituts, Hoffnung, dass der Standort grundsätzlich erhalten und wiederbelebt werden solle.

Noch Detailfragen klären

Nun teilt sie auf Nachfrage mit, dass es zwar „aktuell bereits eine konkrete Lösung“ gebe, allerdings „noch einige wenige Detailfragen offen“ seien. Sobald die Antworten darauf vorlägen, sollten die Kunden informiert werden. Mitte August hatte Klein in Aussicht gestellt, dass in Enkenbach-Alsenborn „Selbstbedienungsgeräte wie beispielsweise ein Geldausgabeautomat und ein Kundenservice-Terminal“ eingerichtet werden könnten, allerdings „an alternativer Stelle“. Denn durch das Feuer seien Technik und Einrichtung des Kreditinstituts so stark beschädigt worden, dass eine Instandsetzung der Filiale „unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich“ sei.

Der Brand war an einem Sonntagabend kurz vor dem Jahreswechsel im Vorraum der Geschäftsstelle in der Marktstraße gelegt worden. Kurze Zeit später konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.