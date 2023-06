Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Schlange aus grünen Blättern, riesige Herzen aus blauen und lachsrosa Rosen und der Name „Cobra“ aus Blüten in ein Moosbett gelegt: Die Artistin Karola Wagner, eine Nachfahrin der Zirkusfamilie Bügler, ist am Montag auf dem Alsenborner Friedhof beerdigt worden. Ihr Grab erinnert an die Zeit, als der Ort Heimat von Zirkusunternehmen und Artistenfamilien war.

Karola Wagner, die 1957 im rheinhessischen Jugenheim geboren wurde, war eine Tochter der Drahtseilartistin Karoline Antonia Bügler und des Zirkusbesitzers Andreas Bügler. Deren