Großes Glück hatte am späten Mittwochabend eine Frau in Kindsbach: Sie wurde in der Steigstraße von einem Nachbarn aus ihrem brennenden Haus gerettet. Doch der Sachschaden ist beträchtlich. Die Feuerwehr schätzt ihn auf rund 350.000 Euro.

Das Feuer war kurz vor 22 Uhr im ersten Obergeschoss des Wohngebäudes ausgebrochen. „Die Frau rief um Hilfe. Zum Glück hörte ein Nachbar, der selbst Feuerwehrmann ist,