Ein Gerichtsurteil aus Hessen sorgt derzeit in den Ortsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern für große Aufregung, denn es nimmt die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister bei Unglücksfällen persönlich in Haftung. Im konkreten Fall geht es um drei Kinder, die in einem ungesicherten Dorfteich ertrunken sind.

Im Juni 2016 waren drei Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren in einem Dorfteich im nordhessischen Neukirchen ertrunken. Vermutlich hatte eines der Kinder am Wasser gespielt