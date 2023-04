Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachgehakt: Fast sechs Wochen ist es her, seit die brutale Tötung einer 48-jährigen Frau mit 15 Schüssen in Sembach nicht nur die Bürger in der 1150-Einwohner-Gemeinde geschockt hat. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Das hat die RHEINPFALZ die Lauterer Staatsanwaltschaft gefragt.

Die Tragödie ereignet sich am Morgen nach Aschermittwoch: Nur Minuten, nachdem ein Schulbus in der Sembacher Hauptstraße mit den Schulkindern abgefahren ist, hat nach den ersten Ermittlungsergebnissen