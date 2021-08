Die juristische Aufarbeitung des tödlichen Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße Weilerbach durch das Ramsteiner US-Militärgericht sorgt in weiten Teilen der einheimischen Bevölkerung für Empörung. Harsche Kritik gibt es auch aus den unterschiedlichsten politischen Lagern – sowohl von der CDU als auch von der Linkspartei. Die Air Base verzichtet hingegen weiter auf eine Erklärung.

„Ein Schlag ins Gesicht der Angehörigen“, „Lachhaft“, „Ein Witz“: Von vielen Menschen in der Region wird es als zu milde empfunden, dass das US-Militärgericht Ramstein den Obergefreiten, der für den Tod eines 17 Jahre alten Jungen aus Weilerbach verantwortlich gemacht wird, lediglich degradiert sowie zu zwei Monaten Hausarrest und drei Monaten „verschärfter Arbeit“ verurteilt hat. Die Geschworenenjury erkannte auf fahrlässige Tötung, sprach den US-Soldaten aber von den Anklagen wegen Totschlags, rücksichtlosen Fahrens eines Autos und rücksichtsloser Gefährdung frei. Zur Erinnerung: Der US-Soldat war am frühen Abend des 6. Februar 2019 auf der stets dicht befahrenen Weilerbacher Umgehungsstraße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und kehrte nach einem Überholmanöver nicht mehr auf seine Fahrspur zurück. Sein Sportwagen kollidierte frontal mit einem langsam fahrenden, dreirädrigen Transporter, der von einem Schüler des Ramsteiner Gymnasiums gelenkt wurde. Der Junge starb noch an der Unglücksstelle – vor den Augen seines Freundes, der ihm nach einem Fahrzeugtausch auf einem Roller hinterhergefahren war.

Keine Urteilsbegründung des Militärgerichts

Wieso das US-Militärgericht in diesem Fall kein rücksichtsloses Fahrverhalten, keine rücksichtslose Gefährdung anderer Menschen sah, bleibt sein Geheimnis. Denn trotz mehrfacher RHEINPFALZ-Anfragen gaben die US-Behörden keine Urteilsbegründung heraus, durch die die offenen Fragen hätten geklärt und der Fall hätte besser eingeordnet werden können. Auch die Details des tragischen Frontalzusammenstoßes bleiben somit im Bereich der Spekulation: Wie schnell genau fuhr der Soldat, wieso scherte er nach dem Überholvorgang nicht auf seine eigene Fahrspur ein? Gab es eventuell eine Mitschuld anderer Autofahrer? Darauf gibt es keine Antwort.

Auf die Frage der RHEINPFALZ, wie die Jury zu ihrer Entscheidung gekommen ist, gibt die Pressestelle der Air Base lediglich folgendes Statement ab: „Der Fall des Angeklagten wurde gemäß den Regeln des vorliegenden Militärgerichtsverfahrens verhandelt; er wurde von Geschworenen statt von einem Militärrichter verurteilt; daher wird es keine zusätzliche Begründung oder eine eigene schriftliche Erklärung über den Schuldspruch und die Verurteilung hinaus geben.“ Zur Frage, ob der Unfallfahrer – der auf der Air Base stationiert ist und weiter hier in der Region wohnt – noch im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, antwortet die Air Base: „Der Ausgang des Militärgerichtsverfahrens kann offen diskutiert werden, da es sich um eine öffentliche Verhandlung handelte. Mögliche Verwaltungsakte sowie die kollateralen Konsequenzen aus der Verurteilung des Angeklagten sind vom Verfahren abgetrennt und werden den Medien normalerweise nicht mitgeteilt. Dementsprechend haben wir zurzeit bezüglich der Fahrerlaubnis des Angeklagten (Verurteilten) nichts mitzuteilen. “

Scharfe Kritik am Urteil ebenso wie an der Übernahme des Verfahrens durch die US-Militärbehörden, die mit dem Nato-Truppenstatut begründet wurde, gibt es nicht nur zuhauf in den Sozialen Medien, sondern auch aus den Reihen der Politik. „Kein Urteil und kein Schuldspruch kann das Unglück ungeschehen machen. Aber es ist wichtig, dass ein Fehlverhalten korrekt juristisch aufgearbeitet und angemessen bestraft wird“, findet der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Klein aus Steinwenden. Die lange Dauer der Ermittlungen bis zum Prozess und zu dem jetzt vorliegenden Urteil habe schon Anlass für öffentliche Diskussionen gegeben. Gut sei, dass die deutsche Staatsanwaltschaft den Ablauf auch vor Ort verfolgt habe und so zumindest einen „ordentlichen Prozess“ attestieren könne (die RHEINPFALZ berichtete am Dienstag).

„Einen Bärendienst erwiesen“

„Allein die Strafzumessung macht betroffen“, sagt Marcus Klein, selbst von Beruf Jurist. Er hält das Urteil angesichts der Straftat für „ausgesprochen milde und absolut nicht nachvollziehbar“. „Ich kenne die Gründe der Jury für das Urteil nicht – aber bei allem Respekt vor der Entscheidungsfindung: Dem Schuldspruch hätte aus meiner Sicht eine Freiheitsstrafe folgen müssen.“ Mit einer Bestrafung würden verschiedene Ziele verfolgt: zum einen die Einwirkung auf den Täter, zum anderen aber auch die Intension, das Vertrauen der Allgemeinheit in die Rechtsordnung zu stärken. „Diese Ziele werden aus meiner Sicht nicht erreicht; vor allem nicht hinsichtlich des Vertrauens in die Rechtsordnung und eine ,gerechte Strafe’. Dem Ansehen der Justiz der Streitkräfte und dem Verständnis für die Regelungen des Nato-Truppenstatuts zum Verzicht auf die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit hat die Jury einen Bärendienst erwiesen.“

Freilich könne auch die härteste Strafe der betroffenen Familie ihren Sohn und Bruder nicht zurückgeben. „Dass die Familie und viele weitere Menschen einen Hausarrest und eine Degradierung aber nicht angemessen, sondern in hohem Maße respektlos empfinden, ist absolut nachvollziehbar. Ich teile diese Ansicht und werde das den zuständigen Dienststellen mitteilen.“

„Den Fall abzugeben, war ein Fehler“

Obwohl am anderen Ende des politischen Spektrums angesiedelt, kommen auch die Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Alexander Ulrich (Reichenbach-Steegen) und Brigitte Freihold (Pirmasens) zu einem ähnlichen Fazit, doch ihre Kritik geht über die Marcus Kleins hinaus und ist grundsätzlicherer Natur: „Das Urteil ist angesichts der Schwere der Tat nicht nachvollziehbar, auch weil keine Begründung der Geschworenen-Jury vorliegt. Dass die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern den Fall an die US-Behörden abgab, halten wir für einen großen Fehler.“

Die Bundesrepublik Deutschland habe nach Artikel 19 (1) des Zusatzabkommens zum Nato-Truppenstatut (ZA-NTS) gegenüber den USA, Großbritannien, Kanada, Belgien und den Niederlanden zwar den allgemeinen Verzicht auf das Vorrecht zur Ausübung der konkurrierenden Strafgerichtsbarkeit erklärt. Doch die Lauterer Staatsanwaltschaft hätte den tödlichen Verkehrsunfall bei Weilerbach – „ein Fall konkurrierender Gerichtsbarkeit, da hier eine Straftat nach deutschem und US-Recht vorliegt“ – auch an sich ziehen können, sind Ulrich und Freihold überzeugt. „Die Staatsanwaltschaft hätte den Pauschalverzicht auf eigene Strafverfolgung zurücknehmen können, wenn sie nach Artikel 19 (3) ZA-NTS der Ansicht gewesen wäre, dass Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit erfordern“, so die beiden Linkspolitiker in ihrer Pressemitteilung. Dies sei möglich bei „Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird“. Dazu zähle auch die fahrlässige Tötung nach Paragraf 222 Strafgesetzbuch.

„Straftaten werden verschleiert“

Der Leitende Lauterer Oberstaatsanwalt Udo Gehring hatte im Mai 2019 die Abgabe des Falls damit erklärt, „dass eine der Bedeutung der Sache angemessene justizielle strafrechtliche Aufarbeitung der Geschehnisse erwartet werden kann“ (die RHEINPFALZ berichtete). Die Lauterer Staatsanwaltschaft begleitete aber die Aufklärung und Strafverfolgung durch die US-Behörden und war auch beim Prozess zumindest zeitweise durch eine Staatsanwältin vertreten, wie Gehring am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage erläutert hatte.

Ulrich und Freihold üben grundsätzliche Kritik daran, Gerichtsverfahren an die Behörden der Nato-Streitkräfte abzutreten und befürchten, dass im Zuge dieser Praxis Straftaten ausländischer Nato-Soldaten „verschleiert“ würden. „Zur Frage nach Tötungsdelikten von Angehörigen ausländischer Nato-Streitkräfte in Deutschland und der Ausübung der Gerichtsbarkeit im jeweiligen Fall liegen der Bundesregierung ,keine Erkenntnisse’ vor“, teilen die beiden in ihrer Pressemitteilung mit. Zwischen 1992 und 2008 seien dem Landesjustizminister drei Fälle von Kapitaldelikten wie Mord und Totschlag in Rheinland-Pfalz bekannt, in denen deutsche Gerichte die Urteile sprachen. „Seit 2009 werden Verurteilungen von Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte nicht mehr in der Strafverfolgungsstatistik aufgeschlüsselt und Verurteilungen durch ausländische Nato-Gerichtsbarkeit werden von der deutschen Seite ebenfalls nicht erfasst“, kritisieren sie.