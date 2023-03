Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine schon längere Zeit zurückliegende Auseinandersetzung vor einer Asylbewerberunterkunft in Mehlingen beschäftigte am Dienstag das Kaiserslauterer Schöffengericht II. Ein 54-jähriger Angeklagter wurde seitens der Staatsanwaltschaft bezichtigt, am 22. März 2017 Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen und zu einer Sachbeschädigung geleistet zu haben.

An dem besagten Tag soll es gegen 20.30 Uhr vor einer von mehreren Afghanen bewohnten Asylbewerberunterkunft zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den