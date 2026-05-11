Ein 20 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Samstag, 9. Mai, bei einem Streit schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann bei einem Streit in einem Wohnhaus von einem 16-Jährigen angegriffen. Der Jugendliche habe seinen Widersacher plötzlich attackiert und ihm eine schwere Schnittverletzung am Arm zugefügt. Der Verletzte konnte sich laut Polizei bei einem Anwohner in Sicherheit bringen und wurde später ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 16-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.