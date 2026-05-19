Auf die Frage, warum ein Zug im Januar zwischen Hochspeyer und Frankenstein mit einem Baum kollidierte, gibt es bisher nur wenige Antworten. Das sagt die Staatsanwaltschaft.

Was genau geschah am 26. Januar auf dem Streckenabschnitt zwischen Hochspeyer und Frankenstein? Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte ein Bahn-Sprecher die Kollision zwischen einer Regionalbahn und einem zuvor gefällten Baumstamm. „In der Folge war der Betriebsablauf für mehrere Stunden erheblich gestört, und es kam zu Zugausfällen“, so die Deutsche Bahn in ihrer Stellungnahme. Nach RHEINPFALZ-Informationen aus dem Umfeld der Forstbehörde fanden an diesem Tag an einem Steilhang im Wald nahe den Gleisen Holzerntearbeiten statt. „Diese wurden vom zuständigen Forstamt Otterberg im Rahmen der Waldbewirtschaftung beauftragt und durch ein Forstunternehmen durchgeführt“, informierte Forstamtsleiter Tobias Adam.

Zu weiteren Einzelheiten könne sich das Forstamt derzeit noch nicht äußern. Ein Subunternehmen soll die Holzerntearbeiten übernommen haben. Unklar ist, ob dabei ein Seilbagger zum Einsatz kam. Diese „Forstbagger“ verfügen über einen Greifer und eine Seilwinde, die am Arm des Baggers befestigt ist. Solche Maschinen werden vor allem dort eingesetzt, wo Bäume an kurzen, steilen Hängen entnommen werden.

Baumstamm bei Arbeiten auf Gleise gerutscht?

Teile eines zuvor gefällten Baumstamms sollen im Verlauf der Arbeiten auf die Gleise gerutscht sein. Nur wenige Minuten zuvor soll ein ICE mit hoher Geschwindigkeit diesen Streckenabschnitt passiert haben. Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen zwei Arbeiter versucht haben, den Baumstamm nach dem Abrutschen mit einer Motorsäge in kleine Ringe zu schneiden, während zwei weitere Arbeiter versucht hätten, durchfahrende Züge zu warnen. Bei Arbeiten im Gleisbett sind normalerweise Sicherheitsposten (Sipo) obligatorisch. Ob diese vorhanden waren, wird ebenso Gegenstand der Ermittlungen sein wie die Frage, wann genau die Waldarbeiter die Bahn über den Zwischenfall informiert haben.

Fest steht: Trotz einer Notbremsung kollidierte die Regionalbahn mit dem Baumstamm, es kam zu erheblichen Störungen und Zugausfällen. Die Bahn hält sich zu den laufenden Ermittlungen ebenso bedeckt wie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern: Deren Sprecher bittet um Verständnis, „dass wir hierzu keine Auskünfte geben können, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt und die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind“.

Offenbar weiterer Zugunfall im Leinbachtal

Ende März soll sich unweit der Unglücksstelle ein weiterer Unfall bei Baumfällarbeiten ereignet haben, diesmal im Leinbachtal bei Hochspeyer. Ein Forstarbeiter desselben Unternehmens, das auch bei Frankenstein tätig war, soll nach Informationen dieser Zeitung am Bein verletzt worden sein. Er soll mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden sein.

Forstamtsleiter Tobias Adam betonte, dass die Geschehnisse in Frankenstein noch aufgearbeitet würden. Zu Details wolle er sich deshalb nicht äußern: „Art und Umfang der eingesetzten Arbeits- und Sicherungsmaßnahmen sind Gegenstand der laufenden Prüfung. Eine Detaildarstellung kann derzeit noch nicht erfolgen.“ Das Forstamt Otterberg werde die zuständigen Stellen bei der Aufklärung des Sachverhalts unterstützen, so Adam. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern teilte auf Anfrage mit, dass es sich „weiterhin um ein laufendes Ermittlungsverfahren“ handelt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring: „Nach derzeitigem Stand konnte sich ein strafrechtlicher Verdacht bislang nicht bestätigen. Aus diesem Grund ist derzeit davon auszugehen, dass das Verfahren eingestellt wird.“

Ast in Oberleitung und Kollision mit Müllauto

Auf dem betroffenem Streckenabschnitt ist es wiederholt schon zu Zwischenfällen gekommen. Im vergangenen September sorgte starker Wind dafür, dass ein großer Ast in die Oberleitung fiel und ein Regionalzug nicht weiterfahren konnte. Der Zug musste scharf bremsen, um nicht mit dem Ast zu kollidieren. Wegen der beschädigten Oberleitung saßen die Fahrgäste mehr als 3,5 Stunden im Regionalexpress fest.

Im August 2010 hatte sich auf der Bahnstrecke bei Frankenstein ein folgenschwerer Unfall ereignet, bei dem ein ICE mit einem Müllwagen kollidierte. Wie durch ein Wunder gab es damals keine Todesopfer. Das Müllauto war von einer schmalen Straße abgekommen, eine unbefestigte Böschung hinuntergerutscht und auf dem Gleis liegengeblieben. Ein in Richtung Paris fahrender ICE prallte auf das Müllfahrzeug, der Triebwagen und ein Waggon entgleisten. Eine Person wurde dabei schwer, 14 weitere wurden leicht verletzt.