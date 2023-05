Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am zweiten Verhandlungstag gegen einen 61-jährigen Angeklagten, dem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung gegen seine 58–jährige Ehefrau sowie unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt wird, kamen am Dienstag die am Tatabend eingesetzten Polizisten zu Wort. Dass sich die Frau die Verletzungen selbst zugefügt haben könnte, hält die befragte medizinische Sachverständige für äußerst unwahrscheinlich.

Nachdem sie in den Abendstunden des 21. Dezembers 2019 von der Tochter des Angeklagten benachrichtigt worden waren, seien sie vor Ort erschienen. Die Tochter hätte