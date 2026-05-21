THW und Kräne haben die Brücke am Elefantenkreisel gesichert. Die B48 bleibt für Autofahrer gesperrt. Für Fußgänger soll ein eigener Überweg mit Ampel geschaffen werden.

„Die Brücke liegt wieder auf ihren Lagern“, vermeldete Gerhard Penner, Erster Beigeordneter von Enkenbach-Alsenborn, am Donnerstagnachmittag. Das Einheben der 50 Tonnen und 45 Meter langen Fußgängerbrücke sei mit Hilfe eines zweiten Krans gelungen. Damit kann auch die Eisenbahnstrecke Winnweiler – Kaiserslautern im Verlauf des Abends wieder freigegeben werden. Die DB InfraGO teilte mit, dass der Busnotverkehr allerdings bis zum späten Abend aufrechterhalten werde, auch wenn es am Abend schon zu einzelnen Zugfahrten kommen könne.

Nachdem ein Lastkraftwagen am Dienstag eine Fußgängerbrücke in Enkenbach-Alsenborn so stark beschädigt hatte, dass sie als einsturzgefährdet galt, hatten Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) die Aktion vorbereitet. Seit dem Unfall sind die Bundesstraße 48 und die stählerne Brücke am Elefantenkreisel gesperrt. Auch der Bahnverkehr auf der Alsenzbahn war bis Donnerstag eingestellt worden.

Die B48 ist laut Penner für Polizei und Rettungsdienst freigegeben, für alle anderen Verkehrsteilnehmer aber nach wie vor gesperrt. Für Fußgänger werde in den nächsten Tagen ein eigener Überweg, der die B48 quert, mit einer Ampelschaltung eingerichtet. Dafür werde die Strecke halbseitig gesperrt.