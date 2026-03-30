Nach zwei Jahren in der sogenannten Interimswirtschaft hat die Ortsgemeinde Linden einen rechtsgültigen Haushaltsplan. Damit hat sie wieder etwas Handlungsspielraum.

Der Gemeinderat des Dorfs Linden im Tal der Steinalb hat in seiner jüngsten Sitzung einen Etat für 2026 auf den Weg gebracht, der im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rund 120.000 Euro aufweist. Außerdem hatte die Gemeinde zum Stichtag 1. Januar ein finanzielles Polster in Höhe von rund 207.000 Euro bei der Einheitskasse der VG Landstuhl. Die Gemeindesteuern werden im Jahr 2026 nicht erhöht. Sie bleiben auf dem Niveau des Jahres 2023 – dem letzten, in dem Linden über einen genehmigten Haushalt verfügte.

Zur Erinnerung: In den Jahren 2024 und 2025 weigerte sich der Gemeinderat, die Hebesätze für die Realsteuern anzuheben, die direkt in das Gemeindesäckel fließen. Aufgrund des unausgeglichenen Haushalts in den beiden zurückliegenden Jahren hatte die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung massive Erhöhungen dieser Steuern gefordert. Unter anderem sollte die Grundsteuer B (für private Hausgrundstücke) im Jahr 2024 von 485 auf 750 Prozent erhöht werden. Für das vergangene Jahr war für die Grundsteuer B eine Erhöhung auf 604 Prozent vorgeschlagen worden. In beiden Jahren weigerte sich der Ortsgemeinderat, die Steuern auf den von der Behörde vorgeschlagenen Wert anzuheben – wohlwissend, dass dadurch die Kommune keinen genehmigten Haushaltsplan hatte und unter unter anderem keine neuen Investitionen anstoßen konnte.

Öffentliches Leben kommt nicht zum Erliegen

Durch den jetzt vorliegenden Etat sieht sich der Gemeinderat fraktionsübergreifend in seinen damaligen Entscheidungen bestätigt. Großes Lob wurde in der Sitzung von den drei im Rat vertretenen Parteien und Wählergruppen Ortsbürgermeister Max Richtscheid ( FWG) gezollt, dem es durch sein Engagement – und den Einsatz privater finanzieller Mittel – gelungen sei, auch in der Interimszeit das dörfliche Leben aufrechtzuerhalten. „Eigentlich hat man fast nicht gemerkt, dass wir die vergangenen beiden Jahre keinen genehmigten Haushaltsplan hatten. Sowohl die Dorffeste als auch die Kerwe konnten fast wie in der Vergangenheit gefeiert werden, und auch den Senioren und Jubilaren im Dorf wurde gedacht; obwohl man uns prophezeit hat, dass das dörfliche Leben zum Erliegen kommt, wenn wir nicht massiv an der Steuerschraube drehen“, sagte FWG-Fraktionssprecher Boris Stölp.

Zwar hätten insbesondere bei der Pflege der öffentlichen Grünanlagen manche Dinge etwas länger gedauert als gewohnt. Aber durch die konzertierten Arbeitseinsätze, an denen der gesamte Gemeinderat mitgewirkt habe, seien auch diese Dinge letztlich gut gelöst worden. Nebeneffekt: Dadurch seien die sonst üblichen Ausgaben für den Bauhof in den beiden vergangenen Jahren um eine sechsstellige Summe reduziert worden, hieß es aus dem Rat. Werner Scheerer meinte ironisch, froh darüber zu sein, es „noch einmal erleben zu dürfen, dass die Gemeinde einen positiven Kassenbestand hat“. Positiv äußerte sich der CDU-Fraktionssprecher zum Investitionsprogramm, mit dem die Gemeinde nun etwas zukunftsweisendes anpacken werde – auch wenn man noch weit von einer auskömmlichen kommunalen Finanzausstattung entfernt sei.

24/7-Supermarkt soll kommen

Wie der Ortsbürgermeister verdeutlichte, seien im aktuellen Etat Investitionen in der Größenordnung von knapp 600.000 Euro eingeplant. Die größten Posten sind dabei für den Kauf zweier Immobilien eingeplant. Zum einen will die Gemeinde ein Anwesen in der Hauptstraße übernehmen, das bislang von der Sparkasse genutzt wurde. Für den Standort habe die Wasgau AG Interesse signalisiert, einen „24/7 Supermarkt“ zu eröffnen, der weitgehend ohne Personal auskommt. Außerdem habe die Sparkasse versichert, in Linden sowohl den Geld- als auch den Überweisungsautomaten weiterbetreiben zu wollen. Weiter will man von der katholischen Kirchengemeinde das Pfarrheim übernehmen, das derzeit unter anderem von der Kindertagesstätte genutzt wird. Bei beiden Immobilienprojekten stehe man aktuell am Anfang der Verkaufsgespräche, sodass der Ortsbürgermeister auf Nachfrage aus dem Rat keine Preise nennen konnte.