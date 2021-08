Donner, gewaltiger Hagel – nach zehn Minuten war am Sonntag vor einer Woche der Unwetter-Spuk vorbei. Die Folgen merken nun besonders die Bauern, denen es die Ernte buchstäblich verhagelt hat.

Bei Enkenbach-Alsenborn, Mehlingen und bei Morlautern hat der punktuell ziemlich heftige Hagelschlag die Landwirte bitter getroffen. Der Mais hängt in Fetzen, die Sonnenblumen sehen nicht besser aus und der Raps, der gerade zur Ernte anstand, hat seine schwarzen Ölkörner aus den Schoten auf den Acker zerstreut. „Die Rapsernte hat sich erledigt, die Schoten sind im Hagel aufgeplatzt“, sagt Landwirt Ralph Simbgen, dem gut zwölf Hektar Raps bei Morlautern verhagelt wurden. „Was übrig ist, sieht schlimm aus“, hofft Simbgen, dass er bei der Überfahrt mit dem Mähdrescher nun wenigstens noch so viele Rapskörner in den Tank bekommt, dass es für das Spritgeld reicht.

Maiskolben wird es nicht geben

Genauso geht es Landwirt Volker Bühler aus Einselthum. Ihm hat der Hagel auf seinem Acker bei Alsenborn den Mais und die Sonnenblumen regelrecht gehäckselt. Blattmasse ist kaum noch vorhanden. Folge: Die Pflanzen können nicht mehr vernünftig weiterwachsen. Auch hat es die Maisfahnen und damit die männlichen Blüten zerstört. Maiskolben wird es auf den verhagelten Feldern nicht geben. „Es hat unseren Körnermais getroffen. Die Stärke der Körner war nach der Ernte für die alternative Kunststoffproduktion vorgesehen“, spricht Bühler von einem Totalausfall. Ob wenigstens die Maispflanze als solche ein bisschen als Grünmasse weiterwachsen kann, hänge davon ab, ob der Mais bald Regen bekommt. Dann bestehe zumindest Hoffnung, den wenigen Aufwuchs in die Biogasanlage zu fahren. „Wir Landwirte sind nah dran am Klimawandel, spüren sehr deutlich die Wetterveränderungen“, sagt Bühler. So habe er die Trockenheit der vergangenen Jahre zum Anlass genommen, auf die Flächen mit Mais und Sonnenblumen sogenannte C4-Pflanzen – also Pflanzen, die mit Trockenheit besser zurecht kommen – zu bringen. Jetzt hat genau da der Hagel zugeschlagen.