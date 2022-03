Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln in Landstuhl gehen am Montag weiter. Das hat Bürgermeister Peter Degenhardt mitgeteilt. Die Arbeiten waren von der Verbandsgemeinde vorläufig eingestellt worden, nachdem die Firma an zwei Tagen hintereinander die Gasleitung beschädigt hatte.

Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Der Gasaustritt in der Luitpold- und in der Vorderen Fröhnstraße hatte aber jedes Mal einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Werken zu Folge.

Bei dem von der Deutschen Glasfaser beauftragten Generalunternehmen handelt es sich nach Angaben des Landkreises um die Terrado Networks GmbH. Mit ihr und der Deutschen Glasfaser gab es laut Degenhardt ein „ausführliches Gespräch“. Darin habe er „deutlich die nicht sachgerechte Vorgehensweise beim Bau kritisiert, insbesondere die mangelhafte Sorgfalt bei der Erkundung von Bestandsleitungen, die in den Schädigungen des Gasnetzes gipfelten“. „Angesprochen wurde auch die an einigen Stellen nicht sachgerechte Ausführung der Bauarbeiten allgemein“, so der Bürgermeister, der befürchtet, dass es zu Folgeschäden an Gehwegen und Straßen kommen könnte.

Firma räumt Fehler ein

Der Geschäftsführer der Tiefbaufirma habe Versäumnisse und Fehler eingeräumt. Während des Baustopps sei daher das gesamte verantwortliche Personal „ausführlich sensibilisiert und nachgeschult worden“, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Zudem werde sich die Firma mit den Werken zusammensetzen, um die Verlegestrecken für die Glasfaserleitungen nochmals mit den Bestandsplänen der Behörde abzugleichen. Die Terrado Networks GmbH habe zugesichert, „künftig mit absoluter Sorgfalt die Vorerkundung durchzuführen und strikt die einschlägigen Regeln des Tiefbaus zu beachten“, so Degenhardt. Bei unklaren Verhältnissen würden per Hand Suchschlitze gegraben, bis der Trassenverlauf klar sei.

Vereinbart wurden auch gemeinsame Kontrollen der Deutschen Glasfaser mit Vertretern des Fachbereichs Tiefbau der Verbandsgemeinde.