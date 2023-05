Die Ermittlungen laufen noch: Das teilt die Polizei zu dem Drohbrief mit, der sich gegen den ehemaligen Ortsvorsteher des Drehenthalerhofes richtete. Auch in Hinblick auf den jüngsten Vorfall ist noch nicht alles klar.

Wegen des Drohbriefes und Attacken gegen ihn hatte Martin Klußmeier im Februar sein Amt niedergelegt. In der vergangenen Woche wurde der frühere Ortsvorsteher dann zufällig auf einen Eintrag im Gästebuch des Trekkingplatzes aufmerksam, der dort offenbar Anfang Mai hinterlassen wurde. In krakeliger Schrift ist dort unter den Zeilen „Wir sind die Gangster“, „Wir sind die Coolen“ auch zu lesen: „Achtung, alter Mann!“ Wieder eine Bedrohung? Das fragte sich Klußmeier unwillkürlich, denn zusammen mit seinem Vater kümmert er sich um den Platz.

Holzpflock im Fass

Auch die Aufforderung, doch mal im Regenfass nachzuschauen, gab es im Eintrag. Dieser kam Klußmeier dann in Begleitung von Polizeibeamten nach: Ein etwa 15 Zentimeter langer Holzpflock schwamm unter dem Deckel im Wasser. Das Gästebuch habe die Polizei mitgenommen, berichtete Klußmeier der RHEINPFALZ. Was nun den Holzpflock und den Eintrag angeht, sagt jetzt Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort auf Anfrage: Momentan werde noch geprüft, wie das Ganze überhaupt strafrechtlich einzuordnen sei.

„In Bezug auf den Drohbrief sind die Ermittlungen ebenfalls noch nicht abgeschlossen“, stellt Erfort weiter fest. Das Schreiben war im Februar in Klußmeiers Briefkasten aufgetaucht: „Wir kriegen dich, in der Stadt, auf dem Land oder in deinem Haus“, wurde ihm angedroht. Das Verfahren wird laut Polizei aktuell gegen unbekannt geführt. Ergebnisse der Spurenauswertung stünden noch aus. Erfort: „Der Vorgang liegt der Staatsanwaltschaft bereits vor.“