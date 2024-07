Das Westricher Sommerfest des Unterhaltungsvereins Bruchmühlbach (UVB) bot am Wochenende ein vielseitiges Programm. Die bisherige Sommerfestkönigin Kimi I. (Kim Haselbauer) bleibt für ein weiteres Jahr im Amt.

Zugegeben: Der Ablauf des Programms am Freitag wurde vom Fußball bestimmt. Auf einer Großleinwand konnten Fußballfans – mehrere Hundert nutzten die Gelegenheit – das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien auf der Festwiese verfolgen. Wegen des Spiels wurde der Fassbieranstich vorgezogen, damit der Gerstensaft pünktlich vor dem Anpfiff fließen konnte. Berti Stenger als Sponsorenvertreter schlug einmal fest auf den Zapfhahn. Geschafft. Kein Tropfen Bier ging verloren.

Zu den Höhepunkten des 95. Westricher Sommerfests gehörte die Krönung der alten und neuen Sommerfestkönigin, Kim Haselbauer, durch die Vorsitzende des Unterhaltungsvereins, Sinika Walter-Haselbauer. Nach dem Schlusspfiff des Deutschland-Spiels wurde das Sommerfest offiziell eröffnet – mit einem Ehrentanz von Kimi I. und Ortsbürgermeister Rüdiger Franz. Später sorgte Chaotic auf der Bühne für Stimmung.

Mehrere Angebote für Kinder

Am Samstag ging das Treiben auf der Festwiese am UVB-Heim weiter – trotz der teilweise spürbaren Trauer über den verpassten Halbfinal-Einzug der deutschen Fußballnationalmannschaft. Jegliche Trauer wurde am Abend jedoch vergessen, als die Habachtaler den Besuchern musikalisch einheizten.

Ein Sommerfest-Gottesdienst eröffnete den dritten und letzten Tag. Danach spielte der Musikverein Bruchmühlbach zum Frühschoppen auf. Weiter ging’s am Nachmittag mit Tanzvorführungen der UVB-Tanzmädels. Neu im Programm war Line-Dance für alle mit Dan McBaker. An die Kinder wurde auch gedacht: Die Organisatoren veranstalteten eine Kinderolympiade, Kinderschminken, Schätzspiele, einen Malwettbewerb und Fototermine. Nochmals Partystimmung war am Abend mit Full House angesagt. Ein großes Abschlussfeuerwerk beendete das Sommerfest.