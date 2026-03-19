2024 hatte ein Brand die Großwäscherei Elis in Landstuhl komplett zerstört. Nun investiert der Textilservice-Konzern rund 35 Millionen Euro in einen Neubau am alten Standort.

Größer, moderner, leistungsstärker soll die Produktionsstätte werden, die in den nächsten Monaten im Landstuhler Gewerbegebiet auf dem gut 25.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände an der Bruchwiesenstraße gebaut wird. Am Donnerstag werden die Arbeiten mit einem ersten Spatenstich offiziell gestartet. „Doch im Grunde haben wir ja schon damit begonnen“, sagt der Landstuhler Geschäftsführer Jörg Scherf und weist auf das Gelände, das bereits zum großen Teil planiert ist. Nur an den Rändern muss die Fläche noch verfüllt werden. „Dann geht es auch schon ans Fundament, das aus Fertigteilen erstellt wird.“

120 Meter lang und 84 Meter breit wird das Produktionsgebäude sein und damit fast die komplette Fläche des bisherigen Werksgeländes einnehmen. Der Geschäftsführer spricht von 10.000 Quadratmetern überbauter Fläche. Bisher wurde auf 6200 Quadratmetern produziert.

Großbrand vernichtet Produktionsstätte

Noch vor einem halben Jahr glich das Areal einer Trümmerlandschaft. Ein nächtlicher Großbrand hatte am 5. Dezember 2024 die Produktionshalle des 1938 gegründeten Traditionsunternehmens, das einst als Wäscherei Haber bekannt war, samt dem kompletten Fuhrpark vernichtet. Nach einem technischen Defekt kam es zu einer Verpuffung, die das gesamte Gebäude mit den vier riesigen Waschröhren in eine Flammenhölle verwandelte. Da sich das Unglück zwischen zwei Schichten ereignete, wurde niemand verletzt. Doch es entstand ein Millionenschaden und die 400 Mitarbeiter bangten um ihren Arbeitsplatz. Umso größer war die Erleichterung, dass sich Elis – ein börsennotierter französischer Textilservice-Konzern, der die Wäscherei Haber 2020 übernommen hatte – bereits kurz nach dem verheerenden Feuer zum Standort Landstuhl bekannte und den Wiederaufbau versprach. „Die Frage, ob wir wieder in Landstuhl bauen, stellte sich nicht, sondern nur die Frage: wann“, sagt Scherf. Keiner der oft langjährig Beschäftigten musste gehen, denn seither wird in einem Ausweichquartier im IG Nord sowie in weiteren Niederlassungen des Unternehmens gearbeitet – was für das Unternehmen mit hohen Kosten verbunden sei.

Die verbrannten Ruinen des Traditionsunternehmens wurden im vergangenen Jahr über Monate Stück für Stück abgerissen. Berge von geschreddertem Schutt der früheren Betriebsgebäude lagern derzeit auf dem Areal und warten darauf, im Neubau verbaut zu werden. „Das Material ist nicht kontaminiert“, betont Geschäftsführer Scherf, der selbst schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert am Landstuhler Standort beschäftigt ist und es kaum erwarten kann, dass dort wieder tonnenweise Wäsche aus Krankenhäusern und Seniorenheimen gereinigt wird. „Im ersten Quartal 2027 will ich hier mehr als einen Probebetrieb fahren“, zeigt er sich nach dem ersten Spatenstich zuversichtlich, dass der straffe Zeitplan eingehalten werden kann.

Die Baugenehmigung kommt mit Schleife

Erst am Tag des ersten Spatenstichs kommt die Baugenehmigung: Landrat Ralf Leßmeister (Mitte) überreicht sie an Geschäftsführer Jörg Scherf (Zweiter von links). Foto: Gabriele Schöfer

Dass der Weg bis zum offiziellen Start der Bauarbeiten kein leichter war, verhehlt bei der Zeremonie keiner der Anwesenden. Landrat Ralf Leßmeister hat ein großes, mit einer Schleife verziertes Paket dabei, in dem die Baugenehmigung für den Neubau liegt. „Solch einen Umfang hat die Baugenehmigung für ein solches Vorhaben wie dieses“, merkt der Kreischef an und betont, dass gerade nach dem Feuer der Brandschutz eine große Rolle gespielt habe „und entsprechend viele Behörden“ beteiligt gewesen seien. „Trotzdem haben wir das Verfahren in Rekordzeit bewältigt.“

Kein Baubeginn ohne ersten Spatenstich: Um den Fortbestand von Elis in Landstuhl zu sichern, mussten viele Akteure aus Politik, Verwaltung und dem Unternehmen an einem Strang ziehen. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern

Die Bedeutung des Fortbestands von Elis für die Region Landstuhl heben Bürgermeister Peter Degenhardt und sein Stadtkollege Mattia De Fazio (beide CDU) hervor: „Wir hatten große Sorge, ob das Unternehmen tatsächlich hier bleibt oder den Sirenengesängen anderer Kommunen erliegt“, sagt Degenhardt und fügt in Richtung Geschäftsleitung hinzu: „Danke, dass Sie uns treu geblieben sind!“ Die Großwäscherei sei einer der größten Arbeitgeber in Landstuhl und ein bedeutender Gewerbesteuerzahler. „Für uns als Stadt war von Anfang an klar: Wir wollen Elis hier in Landstuhl halten! Aufgeben war keine Option“, betont De Fazio und schildert den „außergewöhnlichen gemeinsamen Kraftakt“, der nötig gewesen sei, um möglichst zeitnah die Voraussetzungen für den Neubau zu schaffen: Unter anderem hat die Stadt ein benachbartes Grundstück von den Pfalzwerken erworben und an Elis verkauft, um die geplante Erweiterung des Unternehmens zu ermöglichen. „Ich selbst komme aus der freien Wirtschaft und weiß, dass auch andere Standorte geprüft wurden. Schließlich ist es einfacher und schneller, auf der Grünen Wiese zu bauen, als ein bestehendes Gebäude zurückzubauen und neu zu errichten“, dankt er Elis, dass der Konzern an Landstuhl festgehalten hat: „Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier in der ersten, zweiten oder sogar dritten Generation. Das zeigt eindrucksvoll, wie eng dieses Unternehmen mit unserer Stadt und den Menschen unserer Region verbunden ist.“ Der Neubau sei „ein starkes Signal für die Zukunft unserer Stadt und unserer gesamten Region“ und zeige, dass „aus einer Krise eine echte Chance entstehen kann, wenn man sich dahinterklemmt“.

„Die modernste Wäscherei Europas“

Der Standort Landstuhl wird laut Elis künftig die größte der insgesamt 46 Niederlassungen des Unternehmens in Deutschland sein. Die wöchentliche Kapazität der Großwäscherei liegt dann bei 150.000 Teilen Berufskleidung, 200 Tonnen Flachwäsche und 250.000 Teilen Bewohnerwäsche aus Seniorenheimen. Auf dem Dach des neuen Produktionsgebäudes ist zudem eine Photovoltaik-Anlage geplant, die einen Teil des Energiebedarfs künftig nachhaltig decken soll. Generalübernehmer des Neubaus sei GSE Deutschland, langjähriger internationaler Partner der Elis-Gruppe. GSE verantwortet sowohl den Rückbau der Brandruine als auch die Planung und schlüsselfertige Errichtung des neuen Standorts.

„In Landstuhl entsteht die modernste Wäscherei Europas – mit ausreichend Raum für Wachstum und Innovation. Ich freue mich darauf, unsere Wäscherei wachsen zu sehen“, sagt Geschäftsführer Scherf und weist auf eine Kamera am Zaun des Geländes hin: „Dort wird der Baufortschritt festgehalten und kann im Zeitraffer beobachtet werden.“