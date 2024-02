Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Jugendliche brutal auf Menschen einprügeln, sorgt dies für Verunsicherung in der Bevölkerung. So war es 2022 nach mehreren Vorfällen in Weilerbach. Und so ist es jetzt in Landstuhl, wo ein 16 Jahre alter Junge am Wochenende Opfer von vier Angreifern wurde.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Freitagabend in Landstuhl von einer Gruppe etwa gleichaltriger Täter krankenhausreif geprügelt worden. Die brutale Attacke ereignete sich gegen 22