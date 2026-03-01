Der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau wurde seines Amtes enthoben. Der Bürgermeister hat rechtmäßig gehandelt, urteilt der Kreisrechtsausschuss.

Wie aus dem Urteil des Kreisrechtsausschusses des Landkreises Kaiserslautern hervorgeht, wurde Wolfgang Müllers Widerspruch gegen seine Amtsenthebung zurückgewiesen. Der Ausschuss gibt damit Christian Hirsch (SPD), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, recht, der den Lambsborner 2024 von der Wehrleitung entbunden hatte. Für Müller ist das Urteil eine Enttäuschung. Ob er nun den Rechtsweg weiter beschreiten will, ließ er auf Anfrage der RHEINPFALZ noch offen.

Ende Januar hatte sich der Kreisrechtsausschuss in mündlicher Verhandlung mit der Thematik befasst. Demnach wurde im November 2023 der damals stellvertretende Wehrleiter Wolfgang Müller vom zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Erik Emich (CDU), beauftragt, mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten in der Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau nachzugehen. Seine Erkenntnisse hatte Müller damals in einem Schreiben an Emich zusammengefasst – verbunden mit der Aufforderung, den damaligen Bruchmühlbach-Miesauer Wehrführer von seiner Aufgabe zu entbinden. Das Schreiben, das auch den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates zuging, gelangte an die Öffentlichkeit. Und es sorgte für Unruhe in der Wehr.

Unter neuem Bürgermeister des Amtes enthoben

Der damalige Wehrführer wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Nur zwei konnten am Ende wohl aufrechterhalten werden. Unter anderem, so war bei der Sitzung des Kreisrechtsausschusses zu hören, soll der Wehrführer im Rahmen einer Heißbrandausbildung – sie findet unter Flammen in einem Container statt – Geld verschwendet haben. Außerdem habe er eigenmächtig einen Stromerzeuger aus einem Einsatzleitwagen ausgetauscht. Der Wehrführer sei infolgedessen erst beurlaubt und vom Dienst freigestellt worden. Später wurde er von seiner Funktion innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr entpflichtet.

Auch für Müller hatte der Vorgang Folgen. Unter dem neuen Bürgermeister Christian Hirsch wurde er im April 2024 von seinem Amt als stellvertretender Wehrleiter entbunden, durfte aber weiter als Feuerwehrmann Dienst tun. Mit seinen Äußerungen habe er eine andauernde Störung der Zusammenarbeit in der Feuerwehr der Verbandsgemeinde ausgelöst. Zudem sei eine Lagerbildung zwischen den Wehren in Bruchmühlbach-Miesau, Martinshöhe und Lambsborn entstanden, so die Begründung. Hirsch habe das Vertrauen in Müllers Personalführung verloren.

Ausschuss: Amtsenthebung ist rechtmäßig

Gegen seine Amtsenthebung legte Müller vor dem Kreisrechtsausschuss Widerspruch ein, der nun zurückgewiesen wurde. Laut Urteil ist Müllers Entbindung rechtmäßig erfolgt. Der Bürgermeister habe während einer Sitzung des Verbandsgemeinderates im März 2024 alle notwendigen Formalitäten eingehalten. Dabei sei der Rat von den Voraussetzungen der Enthebung in Kenntnis gesetzt und Müller angehört worden, heißt es in der Begründung. Einen wichtigen Grund für seine Amtsenthebung erkennt der Ausschuss darin, dass Müller durch sein Verhalten zur Entstehung und zur Fortdauer von Spannungen innerhalb der Wehren beigetragen habe. Auf die Ursache seines Handelns – ob Müller nun als Beauftragter handelte oder nicht – komme es nicht an.

Eine Reaktion des Bürgermeisters sei aufgrund der Spannungen unumgänglich gewesen. Denn die Feuerwehr sei in besonderem Maße auf enge Zusammenarbeit angewiesen. Misstrauen oder Spannungen zwischen den Einsatzgruppen könnten diese im Einsatzfall beeinträchtigen. Im Ernstfall müsse jeder Feuerwehrmann seinem Gegenüber blind vertrauen können. Das werde durch ein Lagerdenken gefährdet. Das notwendige Vertrauen der Wehren zueinander sei unter einem stellvertretenden Wehrleiter Müller nicht mehr gegeben, heißt es weiter.

Mediation zwischen den in Konflikt geratenen Parteien

Derzeit lässt Müller offen, ob er den Rechtsweg weiter beschreitet. Unter anderem auch, weil Bürgermeister Hirsch einer Mediation zwischen den in Konflikt geratenen Parteien zugestimmt habe – unter der Leitung des Landesfeuerwehrverbandes. Dass Müller daran beteiligt wird, ist derzeit nicht vorgesehen. Müller zeigte sich davon enttäuscht: „Das ist ja dann nicht zielführend.“ Es bestehe die Gefahr, dass die von ihm aufgezeigten Probleme unter den Tisch gekehrt würden, fürchtet er. „Ich habe als Ehrenbeamter einen Amtseid ablegen müssen. Der beinhaltet, dass ich Schaden von der Gemeinde fernzuhalten habe.“ Das habe er durch sein Tun versucht. Er habe auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen, die ohne seine Beteiligung nicht aufgeklärt werden könnten. Müller besteht darauf: „Für mich ist eine Aufarbeitung der Vorwürfe unabdingbar.“ Dazu zählt er auch Dinge, die nicht vor dem Ausschuss zur Sprache kamen.

Dass er mit Müller über diese Themen spricht, schließt Hirsch auf Anfrage derzeit aus. „Solange es sich um ein schwebendes Verfahren handelt, will ich in der Sache auch nichts mehr sagen.“ Hirsch erkenne Müllers Leistungen und Können als Feuerwehrmann vollumfänglich an. Mithilfe einer Mediation wolle er sicherstellen, dass ein konfliktfreies Miteinander zwischen den Wehren gewährleistet bleibe. „Ich will da Ruhe reinbringen, und das Rühren in den Vorfällen macht die Sache ja auch nicht besser.“