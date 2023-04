Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Oktober beginnt in Queidersbach eine neue Ära – zumindest für die katholische Gemeinde. Nach dem Weggang von Pfarrer Patrick Asomugha übernimmt Udo Stenz die Pfarrei. Er bereitet sich derzeit auf seine neue Wirkungsstätte vor – und freut sich darauf. In dem Personalwechsel liegt die Chance, dass Ruhe in die Gemeinde einzieht.

Als Udo Stenz Ende Juli zum Bischof gebeten wurde, wusste er nicht, was ihn erwartet. „Ich habe nicht mit dieser Frage gerechnet“, gibt der 50-Jährige zu. Bischof Karl-Heinz