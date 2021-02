Die erste öffentliche Wahl zum Vogel des Jahres ist im Endspurt. Noch bis zum 19. März kann jeder für einen der zehn Finalisten abstimmen. Warum sich der Nabu Weilerbach dabei für den Kiebitz stark macht.

Ende des vergangenen Jahres hatte die erste öffentliche Wahl zum Vogel des Jahres ihren Auftakt. Der Naturschutzbund (Nabu), der sonst den Jahresvogel kürt, hatte mehr als 300 Vogelarten ins Rennen geschickt. Laut Nabu würde jede von ihnen verdienen, ein ganzes Jahr im Fokus zu stehen und durch die stärkere öffentliche Wahrnehmung vielleicht ja auch mehr Schutz zu erfahren. Die zehn Arten mit den meisten Stimmen sind nun um Finale. Bis zum 19. März kann erneut jeder Vogelfreund seinen Favoriten wählen.

Als Brutvogel verschwunden

Unter den Finalisten ist auch der Kiebitz, der seit den 1990ern als Brutvogel aus der gesamten Westpfalz verschwunden ist. Genau deshalb hat sich der Nabu Weilerbach nun dafür entschieden, sich für den Kiebitz stark zu machen. „Naturverbundene Menschen stimmt sein Verschwinden traurig“, sagt dazu Michael Schröder, der Vorsitzende des Nabu Weilerbach.

Der Kiebitz, dieser taubengroße Vogel, der so schick am Hinterkopf eine abstehende Schmuckfeder trägt, gehörte in früheren Jahren einfach zur Westpfalz dazu. Im offenen, flachen und feuchten Dauergrünland in den Wiesen und Überschwemmungsflächen neben Glan und Lauter war sein Zuhause. Hier waren die Brutreviere zahlreicher Kiebitze. Das ist alles vorbei. Dem Vogel wurde der Lebensraum genommen. In der Vorder- und Südpfalz hat er sich Nischen auf Ackerland gesucht. Dort gibt es noch einige wenige Brutpaare. In der Westpfalz jedoch kein einziges mehr.

Hoffnung ruht auf Kranichwoog und der Schwarzbach/Glan-Renaturierung

„Er gehört zu meinen Lieblingsvögeln, weil ich ihn schon früher im Bruch bei seinen Balzflügen beobachten konnte“, bedauert Vogelfreund und Naturfotograf Alexander Weis den Verlust dieser Art in der Region. Auch die Durchzügler sind deutlich weniger geworden. „Sie rasten immer auf denselben Plätzen. Sei es in Miesau auf den Äckern oder im Scheidelberger Woog – immer auf derselben Wiese“, lässt sich Weis von durchziehenden Kiebitzen begeistern. „Noch 2013 haben hier Tausende gerastet. In den vergangenen Jahren konnte ich nur noch kleinere Gruppen von höchstens 15 Vögeln beobachten“, weist der Vogelfreund auf den nicht zu übersehenden Schwund auch unter den durchziehenden Kiebitzen hin. Alexander Weis hofft, genau wie Michael Schröder, auf eine Chance für den Kiebitz durch den entstandenen Kranichwoog bei Hütschenhausen oder auch durch die aktuelle Renaturierung am Schwarzbach/Glan. „Es wäre ein Traum, kehrte er als Brutvogel zurück“, so Schröder. Unter dem Motto „Kiebitz, komm zurück“ ruft er alle dazu auf, dem Kiebitz durch die Stimmabgabe zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.

Abstimmen im Internet

Außer dem Kiebitz stehen Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling und Rauchschwalbe als Kandidaten für den Titel „Vogel des Jahres 2021“ im Internet auf www.vogeldesjahres.de zur Wahl.