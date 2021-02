„Je mehr man gegen die Natur arbeitet, desto mehr Arbeit hat man“, sagt Michael Schröder, Erster Vorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) Weilerbach zur Gartengestaltung.

Gartenbesitzern, die überlegten, wie sie ihr Grundstück anlegen wollten, empfiehlt er, einmal die Perspektive einer Biene oder eines Regenwurms einzunehmen und sich auch die Frage nach dem ökologischen Wert zu stellen. „Inzwischen werden die Agrarflächen so intensiv genutzt, dass manche Tierarten aus diesem Lebensraum verdrängt werden. Die Gärten dienen ihnen dann als Rückzugsraum“, unterstreicht der Nabu-Vorsitzende deren Bedeutung. Mit Schottergärten werde diese Chance vertan. „Das ist einfach schade!“

Viele Menschen verbänden mit einem naturnahen Garten die Vorstellung von einem unansehnlichen Gestrüpp, von Pflanzen, die kreuz und quer wüchsen. „Das muss nicht so sein, man kann einen naturnahen Garten auch gestalten“, räumt Schröder mit einem Vorurteil auf und verweist auf die Internetseite des Bundesverbands des Nabu. Dort finden sich viele praktische Tipps und Beispiele, wie ein Garten naturnah, pflegeleicht und kostengünstig angelegt werden kann. Auch böten viele Gärtnereien eine gute Beratung zu dem Thema an, weiß Schröder. Heimische Pflanzen seien vorzuziehen, auch sollte man auf die Blühfolge achten, damit Insekten Nahrung finden. Wer erstmal angefangen habe, sich mit dem Thema zu beschäftigen, bekomme oft richtig Spaß daran. Und der Nabu-Vorsitzende gibt noch folgenden Rat: „Man sollte das Ganze mehr spielerisch sehen und sich auch mal an den Gänseblümchen, die auf dem Rasen wachsen, freuen. Fakt sei: „Wer in seinem Garten der Naur auch seinen Lauf lässt, betreibt aktiven Artenschutz!“

Info

Infos zum naturnahen Gärtnern gibt es unter www.nabu.de und bei dem Vorsitzenden des Nabu Weilerbach, Michael Schröder, unter 0173/5696695.