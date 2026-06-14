Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Kurz nach 3 Uhr beobachteten demnach Zeugen im Hirtenpfad, wie sich Unbekannte an einem Wohnhaus zu schaffen machten und wählten den Notruf. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fiel den Einsatzkräften ein 20-Jähriger auf. Aufgrund von Indizien, gesicherten Spuren und den Gesamtumständen verdichtete sich der Verdacht, dass der Mann in den Einbruch verwickelt sein könnte. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine DNA-Probe abgeben. Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sich keine Bewohner im Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei derzeit noch unklar.