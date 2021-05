Das Coronavirus belastet derzeit die ganze Gesellschaft. Mitunter zeigt es aber auch, was in den Menschen steckt. So auch im Kindsbach im Hundezentrum Heieck , wo sich auch der Tierschutzverein und die Tierrettung befinden. Obwohl die Mitarbeiter ihre Jobs verloren haben, gehen sie weiter zur Arbeit und bringen auch noch eigenes Geld mit.

Wie so viele, muss auch Ralf Heieck Mitte März von heute auf morgen den Betrieb in Kindsbach einstellen. Hundepension und Hundeschule, das geht wegen Corona nicht, heißt die Anordnung. Alles zu. Das bedeutet natürlich, wenn keiner kommen darf, um mit seinem Hund zu lernen oder den Hund für ein paar Tage in Obhut zu geben, dann kommt auch kein Euro in die Kasse. Mit einem Kloß im Hals entlässt Ralf Heieck seine Mitarbeiter und staunt nicht schlecht, was dann passiert.

Trotz der Entlassung erscheinen Yanick Reiser, Paula Gielbutowicz, Marcel Opp und Lena Ferguson täglich weiter zur Arbeit, fangen an aufzuräumen, schrubben die kleinsten Ecken, erstellen ein neues Konzept für die Zukunft und starten zudem noch die Renovierung. „Ich komme ins Hundezentrum und frage mich, wie kommt der Hund an die Wand“, erzählt Heieck gerührt von dem, was seine Mitarbeiter da geschaffen haben.

Mitarbeiter tragen die Materialkosten selbst

Sie hatten in seiner Abwesenheit alles gestrichen, einen Hund an den Eingang gemalt und dafür auch noch selbst die Materialkosten getragen. Unterstützt wurden sie dabei von Katja Rheinheimer und Lea Fauß, die auf ehrenamtlicher und freundschaftlicher Basis schon länger dem Hundezentrum verbunden sind.

„Ich bin so stolz auf mein Team, sie helfen mir unglaublich, auch mir als Person“, gibt Heieck zu, dass ohne so viel Empathie die schwere Situation für ihn noch deutlich schlimmer wäre.

„In solch einer Situation darf das Geld nicht im Vordergrund stehen, sondern das Zwischenmenschliche“, spricht Katja Rheinheimer für alle, die hier zusammengerückt sind, damit einer nicht untergeht. Einer, der von allen als toller Chef angesehen wird, einer, der das Herz am richtigen Fleck und immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter hat. Außerdem dürfe einer, der auch den schwierigsten Problemhund nicht aufgibt, nicht für immer die Tür zusperren, nur weil Corona dazwischen funke. „Ich habe Respekt vor allen, die so etwas für andere tun“, sagt Ralf Heieck, der auch für die Tierrettung zuständig ist und den Vorsitz im Tierschutzverein Kindsbach innehat.

Die komplette Schließung ist mit den jüngsten Lockerungsmaßnahmen der Bundesregierung nun erst einmal Geschichte. Am Samstag öffnet das Hundezentrum unter den vorgeschriebenen Hygiene-Vorschriften wieder.