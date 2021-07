Kerwe ist noch nicht erlaubt, ein Kulturwochenende aber schon. Dazu lädt die Katholische Vereinskapelle (KVK) Enkenbach von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juli, ein. „Geh zum Kuckuck“ lautet der Aufruf zu Genuss und Musik am Heinrich-Brauns-Haus.

Die aktuellen Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen beachtend, werden am bevorstehenden Wochenende am Heinrich-Brauns-Haus Sitzgelegenheiten und Verpflegungsstände aufgebaut. Auf dem Programm stehen musikalische Beiträge von „Fused – die Rockfeinschmecker“, „Sergeant – Der Wahnsinn on Tour“, „SforZARTo“, der Katholischen Vereinskapelle selbst, den Blasmusikern „Riesling Böhmische“, den „Kuckucksmusikanten“ und dem Musiker und Kabarettisten Ramon Chormann.

Das „Fused“-Konzert am Freitagabend, 20 Uhr, ist bereits ausverkauft, wie der Verein mitteilt. Der Samstag, 10. Juli, wird dann um 19 Uhr mit Blasmusik eröffnet, Karten für den Auftritt von „Sergeant“ um 20 Uhr kosten im Vorverkauf 5, an der Abendkasse 10 Euro. Sonntags ist für 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit „SforZARTo“ geplant, ab 11.30 Uhr übernehmen die „Riesling Böhmische“ die Unterhaltung und um 16 Uhr „Die Kuckucksmusikanten – Das Enkenbacher Original“. Als Gast tritt dabei Ramon Chormann auf. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kvk-enkenbach.de/kulturwochenende.