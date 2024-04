Sein 75-jähriges Bestehen feierte der Musikverein Rodenbach beim Frühlingskonzert am Samstag. Rund 250 Zuhörer waren ins Bürgerhaus in Rodenbach gekommen, sodass nicht nur die Karten an der Abendkasse ausverkauft waren, sondern auch weitere Stuhlreihen organisiert werden mussten. Eröffnet wurde das Konzert von allen 85 Musikern mit „A Little Opening“ von Thiemo Kraas. Mit der Titelmusik von „Star Wars“ bewies das neue Nachwuchsorchester sein Können. Das neu gegründete Jugendorchester kam beim Publikum ebenfalls gut an. Insbesondere das Stück „The Typewriter“, welches vom Pfälzer Konzert-Blasorchester gespielt wurde, lies ausgelassene Stimmung aufkommen. Während des Konzerts erhielt das Publikum durch eine Diashow und verschiedene Plakate weitere Eindrücke von der Geschichte des Musikvereins – zum Beispiel mit Bildern aus dem Gründungsjahr 1949 oder von vergangenen Konzerten.