„Applaus, Applaus“ hieß es nach gut zwei Jahren wieder einmal im Bürgerhaus Kollweiler. „Blasmusik für alle“ lautete dort das Motto. Stehend spendeten die Besucher dem örtlichen Musikverein Beifall. Wie sonst die ausverkauften Neujahrskonzerte erwies sich am Samstag das Frühlingskonzert als Anziehungspunkt. 35 Musiker und Musikerinnen betraten, von Anfeuerungsrufen, beflügelt die Bühne.

„Die Musiker haben darauf gebrannt, ihr erstes Konzert zu spielen“, blickte Dirigent Karlheinz Reißmann auf Corona zurück. Ohne Einbußen, stattdessen mit Zuwachs in den Registern habe man die Zeit gut überstanden. Aufgerückt ins große Orchester seien viele Nachwuchsspieler. Dass der Jugend die Zukunft gehört, verriet das Programm – hatte sie doch viele ihrer Wunschtitel mit einfließen lassen.

Miss Piggy, Kermit, Gonzo, Fozzie Bär und Co. stürmten zum mitreißenden Auftakt beim „The Muppets Show Theme“ den Saal. Das humoristische Swingstück brachte das Publikum gleich auf Betriebstemperatur. Melodische Holzblasstrukturen, Pauken und brausendes Blech beschrieben in „Irish Dream“, einer Komposition von Kurt Gäble, die wechselhafte Landschaft Irlands. Den Lieblingstitel einer Flötistin, „Heathens“ von Twenty One Pilots, spielte das Orchester im mächtig groovenden Sound.

Dynamik und Präzision

Die Sparten Musical und Oper wurden mit „Nessaja“ und „Nessun Dorma“ bedient. Auf dem Teppich sonorer Blechbläser mündete der Vortrag in ein majestätisches Finale. „Jubiläumsklänge“ spielte der Musikverein Kollweiler als Reminiszenz an sein zehnjähriges Bestehen im vergangenen Jahr. Die zünftige Marschpolka des schwäbischen Erfolgskomponisten Peter Schad legte die Stärken des Musikvereins offen: Dynamik gepaart mit rhythmischer Präzision. Das Publikum klatschte begeistert mit. „Apropos Jubiläum. Wir holen auch das nach“, versprach Reißmann im Vorspann auf die zum Ortsjubiläum anstehenden Veranstaltungen.

Die seit Oktober im Aufbau befindliche Bläserklasse leitet mit acht Spielerinnen und Spielern Kitty Reißmann. Auch zwei ältere Semester haben den Weg zur Ausbildung (wieder)gefunden. Gerade das ist es aber auch, was verfängt: zusammen gemeinsam musizieren. Mit einem Marsch, dem Kanon „Bruder Jakob“ und „Let’s Rock“ zog man damit das Publikum im soliden Rhythmusspiel schnell auf seine Seite. Michael Sweeneys bunter „Mickey Mouse March“ rundete die Vortragsfolge ab. „Oh when the saints go marching in“ gab es als viel gewünschte Zugabe.

Farbenreiche Ausflüge ins Film-, TV- und moderne Pop-Genre bot der zweite Teil. Mit Verve und reichlich Dynamik startete das Hauptorchester. Mystisches Glockenspiel, ostinates Klarinetten- und Saxophonspiel und choralartig anhebende Hörner und Trompeten bestimmten Hans Zimmers Filmmelodie „The Da Vinci Code“. Schellenklang umspielte den Supertramp-Hit „The Logical Song“. Spannungsreich mit rasanten Temposteigerungen dirigierte Karlheinz Reißmann „Wake me up“, ein Nummer-eins-Hit des bekannten schwedischen DJs und Musikproduzenten Avicii. Eine Herausforderung war es, „Redemption“, ein Konzertwerk des US-Amerikaners Rossano Galante, in gefühlvoll leise Stimmungsbahnen zu lenken. Das fiel mit „Hurra, Hurra“, dem flotten TV-Rückblick der 1980er Jahre, leichter. Man meinte fast, Heidi, Pippi Langstrumpf, die Schlümpfe, Pinocchio, Biene Maja und den vorwitzigen Pumuckl zu sehen. Böhmisch-mährische Klänge lieferte dagegen die „Weinkeller Polka“.

Zum Mitklatschen

Ohrwurmqualität hatte die Komposition des Österreichers Stefan Stranger. In geselliger Runde bei einem Glas Wein geboren, regte sie auch die Zuhörer zum Mitklatschen an. Norbert Gälles „Böhmischer Traum“, der Siegertitel aus dem Wunschkonzert des Musikvereins Kollweiler vor zwei Jahren, war mehr als nur Zugabe zum Abschluss. Das von manchen als Nationalhymne der Blasmusiker bezeichnete Stück drückte, landauf, landab seit 1997 gesungen und gespielt, den Wunsch nach Feiern, geselligem Zusammensein und Normalität aus.