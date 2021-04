Die Eröffnung des Pfälzer Musikantenweges am Freitag hätte ganz anders aussehen sollen. Mit einem Wandertag, Blasmusik, Event- und Verpflegungsstationen in den Ortsgemeinden war sie geplant. Der Corona-Pandemie geschuldet fand sie stattdessen in kleinem Rahmen mit den beteiligten Akteuren auf dem Otto-Feick-Platz in Reichenbach-Steegen mit der Enthüllung einer von elf Infotafeln statt.

Die 26,5 Kilometer lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 600 Metern führt durch die Verbandsgemeinde (VG) Weilerbach und nach Jettenbach im Landkreis Kusel und tangiert die VG Ramstein-Miesenbach. Etwa einen Tag braucht es, um sie zu erwandern – wobei Zuwege Abkürzungen ermöglichen. Die zahlreichen Fernsichten auf den Höhen, auf die die Rückkehr in die Dörfer im Tal folgt, stehen als Sinnbild für das Alleinstellungsmerkmal „Wandermusikantentum“. 2013 kam die Idee zu diesem Wanderweg auf, dessen Gesamtkosten in Höhe von 17.000 Euro durch eine Premiumförderung von 13.000 Euro aus Töpfen der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz mitfinanziert wurde. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach, Anja Pfeiffer (CDU), nannte die hiesigen US-Amerikaner als weitere Zielgruppe. Sie und Landrat Ralf Leßmeister (CDU) betonten, dass es auch Ziel sei, örtliche Geschäfte und Gastronomien zu unterstützen. In Kürze soll der Musikantenweg vom Deutschen Wanderverband das Siegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ erhalten. In der Mitte April erscheinenden Neuauflage des Kompass-Wanderführers „Nordpfälzer Bergland Rheinhessen“ ist er aufgeführt. Flyer sind unter anderem in der VG-Verwaltung erhältlich.