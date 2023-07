Im vergangenen Jahr war Niederkirchen vom Trafo-Förderprojekt Westpfälzer Musikantenland als Musikantenlanddorf ausgewählt worden. Am Sonntag erhielt die Gemeinde nun offiziell die Plakette dazu.

Trafo bedeutet „Transformation ländlicher Raum“ und wurde initiiert von der Kulturstiftung des Bundes, wie Projektleiterin Elaine Neumann erläuterte. Diese Stiftung fördere außer dem Musikantenland in der Westpfalz, der einzigen Region in Rheinland-Pfalz, noch fünf weitere Regionen in Deutschland. Das Projekt basiere stark auf der Beteiligung der Menschen vor Ort, so Neumann. Es gehe darum, Machbares zukunftsfähig zu gestalten. In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort sollten Modelle entwickelt werden, wie ein lebendiges Kulturleben im ländlichen Raum in Zukunft aussehen und wie es angesichts des demografischen Wandels organisiert werden könne. Wesentliches Ziel sei, die Erfahrungen aus der Region weiterzugeben und eine Debatte darüber anzustoßen, wie sich Kultureinrichtungen weiterentwickeln können und welche Allianzen dafür zwischen Kultur, Politik und Verwaltung aufgebaut werden müssen. Wichtig sei aber auch die Nachhaltigkeit, betonte die Projektleiterin. Die Projekte dürften auf keinen Fall Eintagsfliegen sein.

„Neue Ideen sprießen, wachsen und gedeihen“, konstatierte Neumann und bescheinigte den Niederkirchenern großes Engagement. Deswegen erhalte der Ort den Ehrentitel „Musikantenlanddorf“. „Die heutige Verleihung ist aber nur ein vorläufiger Höhepunkt“, meinte Neumann. Gleich drei Veranstaltungen krönten an diesem ersten Juliwochenende die Projektarbeit: Am Freitag fand im Dorfgemeinschaftshaus Heimkirchen ein Mundartabend statt, an dem die frühere pfälzische Weinkönigin Saskia Teucke eine Weinprobe präsentierte. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Yo Allerdann. Ergänzt wurde das Programm durch selbst geschriebene Texte und Gedichte aus der Dorfgemeinschaft. Am Samstagabend fand in Morbach ein Open-Air-Kino statt, das mit der „Rocky Horror Picture Show“ zurück in die wilden 1970er Jahre führte. Vorher schon hatten Jung und Alt Vergnügen an dem „Alte Welt Spielewagen“, es gab ein japanisches Erzähltheater, das schon öfters in Schulen und Kindertagesstätten eingesetzt wurde. Das musikalische Programm gestaltete das kleine Wörsbach.

„Ein Aushängeschild“

Kreisbeigeordneter Walter Altherr, der die Plakette überreichte, ging auf die geschichtliche Situation des Landstrichs ein, dessen Einwohner wegen der Armut gezwungen gewesen seien, im Ausland ihren Broterwerb zu verdienen. So hätten sich Wandermusikanten zusammengetan, die weltweit unterwegs waren. Altherrs Dank galt dem Initiator für dieses Projekt, Harald Weber. Das Ergebnis verrate jetzt schon eine kulturelle Vielfalt, die das Ortsgeschehen belebt und verborgene Talente gefördert habe. Die Musikantenlanddorf-Plakette sei ein Aushängeschild, auf das die Gemeinde zu Recht stolz sein dürfe.

„Als vor knapp zwei Jahren unser Gemeindemitglied Harald Weber auf mich zukam mit der Idee, sich bei dem Projekt Musikantenlanddorf zu bewerben, war ich erst einmal überfordert“, gab Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger zu. „Weil ich mir nicht vorstellen konnte, was da auf uns zukommen würde. Irgendwie hatte ich aber auch die Hoffnung, dass dieses Projekt uns in dem Zusammenwachsen unserer Dorfgemeinschaft einen Schritt weiterbringen könnte.“ Es habe Mut gebraucht, um Unsicherheiten zu umgehen, aber auch Wille und Beharrlichkeit sowie die nötige Kreativität. Er wolle auch nicht verhehlen, dass es streckenweise eine gewaltige Kraftanstrengung gewesen sei. „Umso mehr sind wir heute mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, meinte Pfleger. So sei das Dorfcafé wieder ins Leben gerufen worden „und auch der seit Jahren eingeschlafene Seniorennachmittag konnte in der neuen Form Landvergnügen wiederbelebt werden“. Elf Veranstaltungen und weitere Workshops hätten in den vergangenen zwölf Monaten das Dorfleben bereichert.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Fabienne Henninger mit Pop-Gesang und dem Gitarristen, Sänger und Komponisten Sven Ruppert. Eine Ausstellung mit großformatigen Fotos zu den Westricher Wandermusikanten bereicherte zusätzlich die Veranstaltung.