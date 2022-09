Am 18. September wird es in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg musikalisch – auf der Straße! Der Musikverein (MV) Schneckenhausen will musizierend durch die Ortschaften pilgern und so auf das schöne Hobby des Musizierens aufmerksam machen. Der Bundesmusikverband stuft das Vorhaben als Leuchtturmprojekt ein.

Corona hat der Amateurmusik im wahrsten Sinne die Luft rausgenommen. Über lange Zeit gab es keine Proben, keine Auftritte, kein bisschen Miteinander. Wer nicht mehr öffentlich sein darf, wird irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Nun fehlt der Nachwuchs, es fehlen generell neue Mitglieder. Das geht vielen Vereinen so. Der Schneckenhausener Musikverein will sich und damit die Amateurmusik wieder in den Vordergrund spielen. Nicht irgendwo im Saal, wartend bis die Menschen kommen. Die Musiker ziehen hinaus zu den Menschen.

Das Wandermusikantentum ist in der Region durchaus mit Sympathien besetzt. Warum also nicht für die Musik der Zukunft auf den Spuren der Vergangenheit wandeln und auf die Straßen ziehen? Genau diese Idee hat David Punstein, Dirigent im MV Schneckenhausen, daheim unter der Dusche entwickelt und das Projekt „Musikalische Sternwanderung“ geformt. Beim Formen hatte er die Dusche allerdings längst verlassen, merkt er lächelnd an.

„Auf den Spuren der Wandermusikanten“

Unter dem Namen „Zukunft(s)musik – Auf den Spuren der Wandermusikanten“ wurde das Vorhaben beim Bundesmusikverband für Chor & Orchester eingereicht und wird gefördert. Der Verband wirbt mit einem Förderprogramm zur Erhaltung und Wiederbelebung der Amateurmusik für einen gemeinsamen Neustart. „Der Verband ist begeistert von unserem Vorhaben, sieht darin ein Leuchtturmprojekt“, sagt David Punstein. Er ist stolz, dass sich ein Team aus Berlin angekündigt hat, um am 18. September ein Video zu drehen.

Was aber passiert denn nun genau an diesem Sonntag? „Das Große Orchester und das Jugendorchester teilen sich in drei kleine, gemischte Ensembles auf“, schildert Punstein den musikalischen Plan, der fernab eines Dirigentenpultes durchgezogen wird. Ein Ensemble startet spielend in Schallodenbach, angedacht ist 11 Uhr. Dann wird bis Heiligenmoschel gewandert, um dort zu musizieren und Freude zu bringen. Anschließend pilgert die Gruppe weiter an die Festhalle in Schneckenhausen. Das zweite Ensemble bespielt Katzweiler und Mehlbach, bevor es zurück nach Schneckenhausen geht. Die dritte Gruppe stellt in Otterbach und Otterberg vor, was Musik zu bieten hat.

Mit Fotoaktion für Musik werben

„Gegen 15 Uhr sollten alle an der Festhalle in Schneckenhausen sein und auf den Musikverein Kollerweiler treffen“, berichtet Punstein davon, dass auch der MV Kollweiler mit von der Partie sein wird, um in der Festhalle musikalisch aufzuspielen. Dass es dabei Köstlichkeiten wie Kaffee, Kuchen, allerlei Getränke und Gegrilltes geben wird, versteht sich bei solch einer Aktion auf dem Lande von selbst.

Hinter dem Einsatz für die Amateurmusik steckt noch mehr. Zusammen mit dem bekannten Fotografen Thomas Brenner wurden Fotoshootings durchgeführt – alles unter dem Motto „Verschieden? Vielfältig!“ So sind auf den Fotos kleine Gruppen der Musiker entweder auf der Baustelle, beim Wandern, bei der Feuerwehr, auf dem Bauernhof, beim Jiu Jitsu, mit Motorrad, in der Werkstatt, beim Fußball und an weiteren Orten zu sehen. Mit den Fotos, die inzwischen auf handlichen Bannern, Rollups genannt, verewigt sind, wollen die Musiker verdeutlichen: Musik verbindet einfach alle. Die Banner werden von den Gruppen mit auf Wanderschaft durch die Orte genommen.

Spontanes Mitmachen erwünscht

„Wir wollen explizit Musikerinnen und Musiker aus den einzelnen Ortschaften auffordern, spontan bei uns mit zu musizieren und jeden, der kann und will, zur Sternwanderung und zum Abschluss nach Schneckenhausen einladen“, sieht David Punstein heute schon die kleinen musizierenden Gruppen immer größer werden.

Zusätzlich zur Sternenwanderung wird das Schneckenhausener Jugendorchester noch eine CD aufnehmen, und es wird ein von der Deutschen Bläserjugend gefördertes Probenwochenende geben. Auch soll eine Erwachsenenbläserklasse installiert werden. Alles, damit der Musik so schnell nicht die Luft ganz aus geht.