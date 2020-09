Werke von Beethoven, Hölderlin, Celan und Schostakowitsch werden bei der ersten musikalisch-literarischen Soiree der Saison am Freitag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, in der Fruchthalle präsentiert.

„Eine Welt ist jeder von euch“ lautet der titelgebende Hölderlin-Vers, der gleichzeitig Programm ist. Drei musikalische und poetische Weltentwürfe aus dem 19. und 20. Jahrhundert treffen aufeinander, reiben und befruchten sich, so die Ankündigung. Ludwig van Beethoven, Hauptvertreter der Wiener Klassik, Friedrich Hölderlin, der geniale Unbekannte der deutschen Klassik, dann im 20. Jahrhundert Paul Celan, der weltberühmte Lyriker, und schließlich der sowjetische Tondichter Dimitri Schostakowitsch. Die drei Ausführenden – Peter Gerschwitz am Violincello, Christian Strauß am Piano und Schauspieler Rainer Furch – sind über die Region hinaus künstlerische Größen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen wurde die Veranstaltung verlegt. Karten sind in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631/3652316, und an der Abendkasse erhältlich.