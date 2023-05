Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Raus aus dem Auto, rauf aufs Rad“, so lautete am Sonntag das Motto zwischen Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl beim „Autofreien Raderlebnistag“. Was auf den fast 20 Kilometern an Fahrradspaß und Unterhaltung geboten war.

Nach längerer Corona-Abstinenz ging es nun also wieder mit dem Radfahr-Vergnügen los. Das soll nun auch wieder im Zwei-Jahres-Turnus der Fall sein. Der Start in den Raderlebnistag