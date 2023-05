Bereits im vergangenen Jahr wurde der Sickinger Mondscheinmarkt in Landstuhl an zwei Tagen begangen. Am Freitag, 12. Mai, und am Samstag, 13. Mai, ist das erneut der Fall.

Jeweils von 17 bis 23 Uhr verwandelt sich der Alte Markt in eine Flanier- und Genussmeile. 25 Beschicker haben ihre Stände aufgebaut, um unter anderem Artikel aus Holz, Gewürze, Schmuck, Handarbeiten, Edelsteine, Kinderbekleidung und Kräuteröle feil zu bieten. Hinzu kommt ein kulinarisches Angebot, das von Flammkuchen über Schwenker bis hin zu Burgern, Weinen und Bieren reicht. Als Musiker stehen am Freitag „Pirm Jam“, am Samstag „Take Five“ auf der Bühne. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut.

Ein Programmpunkt am Freitag ist der Fackellauf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die „Fiaccolata“, bei dem der Kreisverband Kaiserslautern-Land um 18 Uhr die Fackel von Gruppen aus Ludwigshafen und der Stadt Kaiserslautern entgegennimmt. Das Jugendrotkreuz bringt sie anschließend weiter zum Kreisverband Trier-Saarburg. Dieser Fackellauf erinnert an die Anfänge der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Die Flamme wird von unterschiedlichen Rotkreuz-Gliederungen bis Solferino in Norditalien weitergereicht.

Für Regen gerüstet

Aufgrund der Baustelle in der Hauptstraße stellt sich das Marktgelände diesmal etwas anders dar. Ein Umplanen sei erforderlich gewesen, die Stände nun mehr in Richtung Banken-Seite gerückt, berichtet Oliver Krauß vom Vorstand der Fördergemeinschaft Sickingenstadt. „Wir haben mal wieder das Beste aus der Situation gemacht.“ Zum 13. Mal hat der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden den Mondscheinmarkt auf die Beine gestellt hat. „Dank der Sponsoren. Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung gar nicht möglich“, merkt Krauß an.

Nachdem der Markt 2022 erstmals an zwei Tagen stattfand, seien die Rückmeldungen der Beschicker zweigeteilt gewesen. „Es kann sein, dass er nächstes Jahr nur an einem Tag stattfindet“, sagt Krauß. Bei Besuchern seien die beiden Tage gut angekommen. Da eher durchwachsenes Wetter vorhergesagt ist, hat die Fördergemeinschaft große Marktschirme geordert.