Der Netto-Markt in Weilerbach öffnet nach einer einwöchigen Modernisierungsphase wieder am Dienstag, 25. Januar. In diesem Zeitraum wurde die 1994 eröffnete Filiale an das neue Netto-Konzept angepasst.

Ziel sei es, die Filialatmosphäre zu beruhigen, Designelemente der überarbeiteten Markenkommunikation anzupassen und die Filialstruktur klarer gegenüber den Kundinnen und Kunden zu kommunizieren, teilt die Netto-Pressestelle mit. Mit diesen Maßnahmen werde ein ganzheitlicher Auftritt sowohl in dem Markt als auch in der Kundenkommunikation realisiert.

Im Rahmen der Modernisierung wurden unter anderem neue Regale und Kühltruhen eingebaut. Zusätzlich wurden der Bake-Off-Bereich und die Obst- und Gemüsetheke erweitert. „Die wiedereröffnete Filiale wird unseren Kundinnen und Kunden damit ein moderneres Einkaufserlebnis bieten und an unsere nachhaltigeren Standards angepasst sein“, heißt es von der Pressestelle.

5000 Artikel auf 840 Quadratmetern

Auf einer Verkaufsfläche von rund 840 Quadratmetern führe der Netto-Markt 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität. Angeboten werden Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Molkereiprodukte sowie Brot- und Backwaren. Zudem erhalten Kunden in der neuen Filiale Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. Die Partnerschaft mit der Bäckerei und Konditorei Volker Müller aus Konken im Landkreis Kusel, deren Verkaufsfläche im Vorkassenbereich angesiedelt ist, besteht weiterhin.

Laut Unternehmensangaben verfügt Netto mit mehr als 400 Bio-Artikeln über das größte Bio-Sortiment aller Discounter und biete die größte Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen. 340 Netto-Eigenmarkenprodukte tragen das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. Zur Investitionssumme und der Anzahl der Mitarbeiter in Weilerbach wollte die Pressestelle keine Auskunft erteilen.