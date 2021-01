Ein Projekt in Katzweiler soll kirchliches Leben auch nach der Konfirmation für Teenager attraktiv machen. „Bleib dran“ lautet das Motto des Modellprojekts, in dem Jugendliche mehrere Angebote finden und sich als Ehrenamtliche einbringen können. Zurzeit herrscht Corona-bedingt allerdings Flaute.

Schon seit mehreren Jahren läuft das Projekt in der Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), berichtet Pfarrer Klaus Zech, der in Katzweiler, Mehlbach und Hirschhorn für rund 1900 Gemeindemitglieder zuständig ist. Auslöser war die Erfahrung, dass viele Jugendliche nach der Konfirmation nur noch selten Kontakt zur Kirche finden. „Es fehlen Angebote, und die Jugendlichen haben kaum Möglichkeiten, sich zu engagieren und zusammenzukommen“, konkretisiert Margit Obländer-Zech. Gerade im ländlichen Raum sei dies ein Thema, weiß die Ehefrau des Pfarrers und ausgebildete Sozialpädagogin, die die Projektleitung ehrenamtlich innehat.

„Platz in der Welt finden“

„An den Schnittstellen von Konfirmanden- und Jugendarbeit wollen wir jungen Menschen helfen, ihren Platz in der Kirchengemeinde, in der Gesellschaft und in der Welt zu finden“, ergänzt Pfarrer Zech. Besonders im Blick habe er Anschlüsse und Übergänge von der Konfirmandenarbeit zur Jugendarbeit sowie vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen. Aktuell wird das Projekt innerhalb der Protestantischen Landeskirche der Pfalz einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist Teil eines „LabORAtorien“ genannten landeskirchlichen Projekts, das kreative Erprobungsräume fördern und neue Formen gemeindlichen Lebens eröffnen will. Eine finanzielle Förderung beinhaltet das Projekt in Katzweiler allerdings nicht.

Konkret geht es laut Obländer-Zech darum, Räume zu schaffen, in denen sich Jugendliche treffen können. So werde – wenn es Corona-bedingt erlaubt ist – für Konfirmanden der offene Treff „Your Time“ nach dem Konfi-Unterricht angeboten. In dem von der Landes-Jugendreferentin des CVJM Pfalz, Marialuisa Predieri, geleiteten Treff stehen Gespräche und gemeinsame Unternehmungen im Mittelpunkt. Ein weiterer Treff für 15- bis 18-Jährige läuft unter dem Namen „Km/h Jugend“. Die Abkürzung ergibt sich aus den beteiligten Orten Katzweiler, Mehlbach und Hirschhorn. Neben Spielen, Ausflügen und Zelten im Sommer würden die Teilnehmer auch an die ehrenamtliche Jugendarbeit herangeführt, berichtet Obländer-Zech. „Es ist wichtig, dass die jungen Leute Ansprechpersonen haben“, lautet ihre Erfahrung. Die Mitgliederzahl sei schwankend und liege in beiden Gruppen etwa zwischen fünf und zehn Personen.

Anerkannte Kinder- und Jugendgemeinde

Aus der Projektarbeit war beispielsweise in der Adventszeit eine interaktive Wand an einer Bushaltestelle in Katzweiler entstanden, berichtet Obländer-Zech. Zudem beteiligten sich Jugendliche an einem interkulturellen Kunstprojekt der Diakonie. Dabei stellten die 14-jährigen Anne Reese und Sandra Herdt Bilder in der Kirche zum Thema Heimat aus. Mit von der Partie waren auch Marie und Tim Streuber aus Mehlbach.

Katzweiler ist eine anerkannte Kinder- und Jugendgemeinde, die mit dem Landesjugendpfarramt kooperiert. Die Kirchengemeinde und der örtliche CVJM habe bereits mehrere Preise für innovatives Handeln und jugendgemäße Arbeit vom Land Rheinland-Pfalz, der UNESCO und der evangelischen Landeskirche erhalten, berichtet Zech, der seit 1992 Pfarrer in Katzweiler ist. Die Pläne für die weitere Projektarbeit liegen wegen Corona allerdings derzeit auf Eis, bedauert Obländer-Zech, die auch Vorsitzende des CVJM-Pfalz ist. Sobald es Lockerungen gebe, würden neue Pläne mit den Jugendlichen erarbeitet.