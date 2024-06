Mal sind es scheinbar nur kleine Sticheleien, manchmal ist es körperliche Gewalt: Mobbing hat viele Facetten. Selbst die Kleinsten bleiben davon nicht verschont. Mit einem Aktionstag rückte die Mehlbacher Kindertagesstätte „Struwwelpeter“ die Problematik in den Fokus.

Viele Heranwachsende haben bereits am eigenen Leib erlebt, wie sich Mobbing anfühlt. Wer glaubt, dass nur ältere Kinder davon betroffen sind, wird schnell eines Besseren belehrt. „Es fängt schon im Kindergarten an“, betont Kita-Leiterin Nadine Rheinheimer. Nicht immer seien die Kinder dafür selbst der alleinige Auslöser, sondern gelegentlich auch deren Eltern. Wie die Erzieherin erzählt, seien die Kleinen zunächst unvoreingenommen und treten dementsprechend mit anderen in Kontakt. Problematisch werde es, wenn Eltern den eigenen Nachwuchs beeinflussen und ihm eine Meinung gegenüber Gleichaltrigen sozusagen neben der Erziehung mit an die Hand geben. „Auch hierbei zeigt sich, dass unsere Gesellschaft immer häufiger voller Vorurteile ist“, sagt Rheinheimer.

Vorurteile als Beginn einer Odyssee

Genau diese Vorurteile führten im schlimmsten Fall zum Beginn einer langen Odyssee für die Mobbing-Opfer. Umso wichtiger sei es für die Mehlbacher Kindertagesstätte, solche Entwicklungen frühzeitig zu unterbinden. „Wir wollen verhindern, dass Mobbing Platz in unserer Einrichtung findet“, betont Rheinheimer. Auch der kürzlich veranstaltete Aktionstag gegen Mobbing habe diesem Zweck gedient.

In Kooperation mit der Grundschule Mehlbach und der Hirschhorner Kindertagesstätte „Naseweis“ erwartete die Kinder dabei ein vielseitiges Programm. Bei Bewegungsspielen und Gruppenübungen erhielten sie zahlreiche Tipps dazu, wie sie mit dem Thema umgehen sollten. In simulierten Alltagssituationen, an denen auch die Sportschule „Kampfkunst Herz“ mitwirkte, lernten die Kinder Lösungen für unangekündigte Konfliktsituationen kennen. Ein entscheidender Faktor sei die zielorientierte Kommunikation. „Das Wichtigste ist, dass Mobbing angesprochen und es als dieses erkannt wird“, sagt Rheinheimer. Das sei für viele Heranwachsende schon herausfordernd genug. Es laut auszusprechen, umso mehr. Doch gerade das sei besonders wichtig: „Konflikte erfordern, die eigenen Gefühle zu vermitteln.“

Unmissverständliche Befehle

Häufig unterschätzten Erwachsene die sozialen Fähigkeiten der Jüngeren. „Kinder können früh erkennen, wie sich das Gegenüber in einer bestimmten Situation fühlt“, erläutert die Pädagogin. Von großer Bedeutung seien dabei unmissverständliche und präzise Befehle wie „Halt!“ oder „Stopp!“. Damit sollen die Heranwachsenden unmissverständlich die eigenen Bedürfnisse und Grenzen betonen können. Aufgabe der Erwachsenen müsse sein, durch Beobachtung entsprechender Situationen gleichzeitig einen Lösungsansatz mit an die Hand zu geben. Dies müsse immer von außen gesteuert werden – also von denjenigen, die am Konflikt selbst nicht beteiligt sind. Doch zuvor sollten Kinder den nötigen Freiraum erhalten, zunächst selbst nach einer Lösung zu suchen. „Nur so können die Kleinen realistisch vermitteln, wie sie sich gerade fühlen.“ Ohne diesen Freiraum sei es deutlich schwieriger, einen Konflikt zu schlichten.