Schock für die Storchenfans: Zum ersten Mal seit vielen Jahren brütete wieder ein Storchenpaar in der Gemeinde. Doch nun ist das Nest zu Boden gestürzt.

Ungläubig schaut Klaus Laufer am Montag hinüber zu dem versteckt liegenden Garten am Rande der Weilerbacher Busenwiesen, in dem am Wochenende noch ein Storchenpaar im Nest auf dem abgestorbenen Stamm einer Tanne brütete. Aber davon ist auf einmal nichts mehr zu sehen. Auch andere Passanten reagieren bestürzt, als sie bemerken, dass Adebars Kinderstube verschwunden ist. Der vor vielen Jahren auf etwa zehn Meter gekürzte und mittlerweile vollständig von Efeu und wildem Wein umrankte Baum hatte noch vor wenigen Tagen einen stabilen Eindruck gemacht. Insofern war es Laufers erster Gedanke, da habe „vielleicht jemand mit der Säge nachgeholfen“. Denn was mit dem Nest geschehen war, ist von außen nicht zu erkennen.

Der morsche Baum ist abgebrochen

Tierfreund Klaus Laufer, selbst bei der RHEINPFALZ beschäftigt, meldet seine Beobachtung am Montag den Kollegen von der Redaktion. Die Recherche vor Ort ergibt, dass der morsche Stamm ohne Fremdeinwirkung an der Basis abgebrochen und umgefallen ist. Der Eigentümer des Grundstücks bestätigt dies auf Anfrage und fügt an, dass Eier, sofern diese vorhanden waren, unter dem Geäst begraben sein müssten. Jungstörche oder deren Kadaver habe er nicht entdeckt und die beiden Altstörche seien wahrscheinlich weggeflogen. Vermutlich hätten die starken Regenfälle während des Gewitters vom Sonntagabend dazu geführt, dass der Baum umstürzte, so der Grundstückseigentümer.

Wie der Weilerbacher Ortsbürgermeister Jochen Kassel berichtet, hat er das Storchenpaar am frühen Mittwochmorgen auf einem Laternenmast am Weilerbacher Sportplatz sitzen sehen. Kassel bietet an, sich dafür einzusetzen, dass das Paar in Weilerbach bleibt. „Vielleicht können wir den Vögeln in der Nähe des ursprünglichen Nestes kurzfristig eine neue Nistmöglichkeit zur Verfügung zu stellen“, hofft er. Entsprechende Kontakte seien bereits aufgenommen.