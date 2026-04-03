Die Ortsgemeinde Mittelbrunn hat beschlossen, den Verkaufspreis für ein gemeindeeigenes Wohnhaus in der Obernheimer Straße zu senken. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der zuständigen Maklerin zu, den Preis von bisher 195.000 Euro auf nun 170.000 Euro zu reduzieren. Die Nachfrage sei bei dem bisherigen Verkaufspreis eher verhalten gewesen.

Wie das mit dem Verkauf beauftragte Maklerbüro mitteilte, habe es bislang 21 Interessenten gegeben. Als Gründe für das zögerliche Interesse hätten sich nach Gesprächen mit den Interessenten die Lage von Mittelbrunn und vor allem der hohe Sanierungsstau herausgestellt. Zumal auch die Kosten für eine neue Heizung und weitere energetische Auflagen extrem hoch seien. Somit sei der Verkaufspreis im Zusammenspiel mit den Sanierungskosten für die Interessenten zu hoch gewesen.