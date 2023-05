Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war der 23. Oktober 1966 als Dr. Isidor Markus Emanuel, Bischof von Speyer, die St.-Markus-Kirche in Landstuhl, Stadtteil Atzel, feierlich einweihte. Pfarrer Siegfried Hildenbrand stellte in seiner Predigt damals heraus, dass „die neue Kirche die erste in der Diözese Speyer ist, die den heiligen Evangelisten Markus zum Schutzpatron hat“. Hildenbrand hatte allen Grund zur Freude über die neue Kirche, hatte er sie doch den ganzen Weg vom Ausbaggern bis zur Einweihung begleitet.

Heute erinnert in der Ortsgemeinde Mittelbrunn ein Weg, direkt an der Kirche gelegen, mit seinem Namen an den katholischen Pfarrer, der sich 2014 nach einem segensreichen Leben für immer verabschiedet