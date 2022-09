Der Mittelaltermarkt, der am 17. und 18. September, in Trippstadt hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Als Grund wurde vom Veranstalter eine geänderte Gesetzeslage genannt. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Landstuhl widerspricht.

Ritter, Gaukler, Kunsthandwerker und Spielleute hätten eigentlich am Wochenende, 17. und 18. September, den Schlosspark von Trippstadt bevölkern sollen. Die Agentur Lorraine Médiévale wollte den Mittelaltermarkt in dem Luftkurort veranstalten. Nun aber wurde alles abgesagt.

Veranstalter: Absage wegen geänderter Gesetzeslage

Carolan Lieb, der Inhaber der Agentur, begründet dies damit, dass er vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Landstuhl auf eine geänderte Gesetzeslage hingewiesen worden sei. Demnach hätte er viel früher als geschehen den Markt anmelden und sein Sicherheitskonzept mit Gemeinde und Feuerwehr abstimmen müssen. Außerdem hätte die Ankündigung vier Wochen vor dem Markt im Amtsblatt abgedruckt werden müssen, um Bürgern die Möglichkeit für einen Einspruch zu geben. Für all das sei es nun jedoch zu spät, die Fristen könnten nicht mehr eingehalten werden. Er selbst habe von den neuen Vorgaben nichts gewusst und er könne in seinem Zweimannunternehmen auch niemanden einstellen, der permanent ein Auge auf sich ändernde Vorschriften habe.

Möglich gewesen wäre der komplette Marktbetrieb laut Lieb nur samstags, sonntags hätte lediglich Essen und Trinken verkauft werden dürfen, nicht aber Kunsthandwerk und andere Neuware. Ein solch abgespecktes Angebot aber wäre für seine Aussteller, „die davon leben, katastrophal gewesen“, bekräftigt Lieb seine Entscheidung, dann lieber gar nicht nach Trippstadt zu kommen.

Ordnungsamt: Vorgehensweise gilt schon seit mindestens 2014

Sarah Scheer, die Fachbereichsleiterin für Feuerwehr und Märkte im Landstuhler Ordnungsamt, stellt die Sache etwas anders dar. „Grundsätzlich wäre der Markt unsererseits genehmigt worden, sofern uns alle erforderlichen Unterlagen zur Festsetzung des Marktes eingereicht worden wären“, teilt sie auf Anfrage mit. Zu diesen Unterlagen hätte unter anderem besagtes Sicherheitskonzept gehört, ein Nachweis zur Veranstalterhaftpflicht, ein Führungszeugnis des Veranstalters sowie die Nutzungserlaubnis des Veranstaltungsgeländes. Außerdem hätte der Sonntag, an dem Waren im Schlosspark hätten verkauft werden sollen, als Marktsonntag festgesetzt werden müssen. „Diese Festsetzung ist erst nach einer Anhörung der verschiedenen Stellen wie Religionsgemeinschaften, Arbeitgeberverbänden und so weiter möglich, sofern durch diese keine Bedenken geäußert werden“, erläutert Scheer. Danach müsste der Ortsgemeinderat den Marktsonntag als solchen festlegen und dies über eine Rechtsverordnung veröffentlichen. Diese Vorgehensweise, nachzulesen im Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte, bestehe allerdings schon seit mindestens 2014, und der Veranstalter des Mittelaltermarktes sei darauf „bereits im dem vergangen Jahr ausdrücklich hingewiesen“ worden.

Die Verwaltungsspitze der Ortsgemeinde bedauert sehr, dass der Markt abgesagt wurde. Helmut Celim, der Erste Beigeordnete Trippstadts, erinnert sich noch gut an den Mittelaltermarkt, der bereits vor der Corona-Pandemie einige Male im Luftkurort stattgefunden hatte. „Das war ein Erlebnis.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter habe gut funktioniert. Nichtsdestotrotz verweist Celim auf die Gesetzeslage, an die sich die Verwaltung und die Gemeinde streng zu halten hätte. Er ist sich aber sicher, dass der Gemeinderat, wären alle Fristen und Vorgaben eingehalten worden, dem Markt zugestimmt hätte. Schließlich sei Trippstadt daran interessiert, seine Bauwerke wie das Schloss mit dem angrenzenden Park in Szene zu setzen.