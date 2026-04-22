Drei Tage lang wird das Stadtzentrum von Ramstein-Miesenbach zur Kulisse für Ritter, Gaukler und Spielleute: Von 24. bis 26. April steigt das dritte Mittelalter-Spektakel.

Das Marktgeschehen reicht vom Museum im Westrich über den Marktplatz bis zum Prometheusplatz, wo auf Bühne und Tanzfläche das Unterhaltungsprogramm gezeigt wird. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Organisator Joachim Felka eröffnet den Markt am Freitagabend um 18 Uhr gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Hechler. Felka teilt mit, die beiden Veranstaltungsplätze seien „bis auf den letzten Meter“ ausgebucht. „Wir haben ein wirklich tolles Programm mit großartigen Künstlern auf die Beine gestellt. Wenn das Wetter mitspielt, wir das ein großartiges Spektakel“, sagt Felka.

Zu den Programmpunkten gehört am Samstagabend ab 20 Uhr der Auftritt der Mittelalter-Live-Band „Trollfaust“. An allen drei Tagen soll das „Trio Cum Laute“ mittelalterliche Musik spielen, außerdem sind die Tänzerinnen von „Shabana Atesh“ und eine Feuershow mit der Feuermaid „Urmen“ angekündigt. Erstmals ist eine Schwertkampftruppe der Akademie Langen dabei, die ebenfalls an allen Tagen auftreten soll. Als besonderes Highlight kündigt Felka den Zauberkünstler Kalibo an, der als „Wegelaberer“ seit über zwei Jahrzehnten auf Mittelaltermärkten und historischen Festen in Deutschland unterwegs sei und bereits mehrfach Preise erhalten habe.

An den Ständen bieten Händler nach Angaben der Stadt traditionelle Waren an – darunter Gürtel, Taschen, Schmuck, mittelalterliche Gewänder sowie Holzspielzeug und Ritterfiguren. Auch Schwerter, Dolche, Äxte und Felle gehören zum Angebot. Für Kinder wird Armbrustschießen sowie Bogenschießen vorgesehen.

Info

Der Eintritt bleibt an allen Tagen frei. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 18bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.