LANDSTUHL. Wie drehe ich Haare auf Lockenwickler? Wie fühlt es sich an, wenn ich eine Torte verziere oder Nägel in einen Holzbalken schlage? Ein paar handwerkliche Grundkniffe haben Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Landstuhl am Mittwoch beim Projekt „Ausbildung – fertig – los“ getestet.

Das Mitmachmobil der Handwerkskammer Pfalz hatte am Vormittag dort Halt gemacht. An verschiedenen Stationen konnten die Jugendlichen dann unter anderem einen Holzstern sägen oder smarte Technologie an einem Minihaus ausprobieren. Die beiden Coachs für betriebliche Ausbildung der Handwerkskammer der Pfalz, Annelie Walter-Zeyer und Christian Schiwek, hatten jede Menge Tipps zur Berufswahl, zum Start in die Ausbildung und zu freien Praktikums- und Lehrstellen im Gepäck. Das Programm wird vom Wirtschaftsministerium und von der Bundesagentur für Arbeit gefördert.

Der Aktionstag bilde den Auftakt zu einer Kooperation der BBS mit der Handwerkskammer der Pfalz zur Berufsorientierung von Jugendlichen, erklärte Lisa-Marie Weis, Koordinatorin für das Berufsvorbereitungsjahr. „Mit der Aktion wollten wir den Jugendlichen Lust auf handwerkliches Arbeiten machen und sie auf den Geschmack bringen.“ Weitere Veranstaltungen seien geplant. Zum Beispiel ein Besuch im Berufsbildungs- und Technologiezentrum. Besuche bei Ausbildungsbetrieben und Infos von Ausbildungsbotschaftern, gleichaltrige Jugendliche, die über ihre Lehrzeit informieren, stehen laut Weis ebenfalls auf dem Programm.

Ausbildungsplätze auf Instagram

Zusammen mit der Handwerkskammer habe die Schule eine Ausbildungsbörse eröffnet. Praktikums- und Ausbildungsplätze werden seit kurzem auf dem Instagram-Account der Schule veröffentlicht und dort alle zwei bis vier Wochen aktualisiert, berichtet Weis von einer weiteren Neuerung. „Unser Ziel ist es, die Region zu stärken. Es gibt viele offene Stellen und wir wollen unsere Schüler dafür sensibilisieren, die Augen danach aufzuhalten“, so die Lehrerin.

Analog sollen sich Schüler und Ausbildungsbetriebe wieder treffen können: Am 8. März soll nach zwei Jahren Corona-Pause wieder eine Ausbildungsbörse in der Landstuhler Stadthalle stattfinden. Die Premiere 2020 sei mit gut 50 Ständen sehr erfolgreich gewesen. „Vom kleinen Handwerksbetrieb bis zur Bundeswehr war eine Vielzahl Ausbildungsbetriebe dabei gewesen. An diesen Erfolg wollen wir anknüpfen“, so Weis.