Die Pfälzer Bachforelle soll in der Region wieder heimisch werden. Einen ersten Schritt dafür haben Mitglieder des Angelsportvereins Miesau gemacht und befruchtete Fischeier in ihre Gewässer gesetzt. Bis sich die Fische dort in etwa fünf Jahren wieder tummeln, gilt striktes Angelverbot.

Für ihr Engagement haben Knut Becker, Michael Lieblang, Jürgen Neumann und Thomas Zahm den mit 400 Euro dotierten Umweltpreis der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau erhalten. Den