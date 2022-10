Ein Mitfahrerparkplatz soll in Weilerbach ausgewiesen werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Eingebracht hatte den Antrag die CDU. Die Christdemokraten begründeten dies damit, dass Weilerbach durch das immer stärker werdende Verkehrsaufkommen immer mehr belastet werde. Rückstau und zähfließender Verkehr seien die Folge. Da viele Menschen aus beruflichen Gründen pendelten, sollten Mittel und Wege gefunden werden, um diesem Trend entgegenzuwirken. Die aktuell steigenden Energiekosten, besonders für Pendler, seien ein weiterer Grund dafür zu handeln, forderte die CDU in der Sitzung.

Suche nach geeigneter Fläche

Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, welche Fläche sich für eine solche Anlage in der Gemeinde eignen würde und inwieweit es für die Einrichtung eines Mitfahrerparkplatzes Zuwendungen gibt. Falls die Gemeinde einen Zuschuss bekommen kann, soll die Angelegenheit nochmals im Rat behandelt werden.