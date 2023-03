Sie müssen den Bürgern Steuererhöhungen zumuten – trotz der von der Landesregierung ins Werk gesetzten Neuregelung des Finanzausgleichs. Darüber haben alle im Rat vertretenen Fraktionen angesichts der Vorlage des Haushalts für das Jahr 2023 ihr Missfallen bekundet.

„Mit Wut im Bauch hat der Rat dem Haushalt und auch der Erhöhung der Grundsteuer B um 17 Prozentpunkte zugestimmt“, teilte Helmut Celim (FWG), der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, auf Anfrage mit. In der Sitzung am Montagabend sei es hoch hergegangen. Allerdings habe auch fraktionsübergreifend Klarheit darüber geherrscht, dass eine Zustimmung zum Haushalt erforderlich sei, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen.

Das massive Defizit im Gemeindeetat sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Landesregierung mit ihrem Kitaprogramm und dem kostenlosen Betreuungsangebot zu hohen Investitionen zwinge. Es könne doch nicht angehen, dass Mainz diese großzügigen Angebote mache und auf der anderen Seite die Kommunen dazu zwinge, den Bürgern fortlaufend dafür in die Taschen zu greifen, meint Celim. Birgit Bonin, Fraktionsvorsitzende der SPD, habe sich in ähnlicher Weise geäußert genau wie auch Reinhold Mannweiler als Chef der CDU-Mandatsträger.

Teure Pflichtaufgaben

„Wir haben den Haushalt durchforstet und nach Einsparmöglichkeiten gesucht,“ ergänzte Inge Schmalenberger (FWG). So seien für den Umbau des Bürgerhauses keine Investitionen eingeplant worden, ebenso habe man den Abriss des alten Rathauses nicht in Ansatz gebracht. Es seien in erster Linie die Pflichtaufgaben, die erheblich bei dem Defizit zu Buche schlagen. „Aufgrund der explodierenden Personalkosten sowie der rasant gestiegenen Energiekosten verzeichnen wir beispielsweise bei der Kita mit der Außenstelle ein Defizit von mehr als 500.000 Euro“, fügte sie an. Wie in den Vorjahren, müsse eindringlich darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Gemeinden auf den Prüfstand gehöre. Es sei unerlässlich, den Kommunen für die ihnen übertragenen Aufgaben auch die erforderliche Mindest-Finanzausstattung zuzuweisen.

Haushalt in Zahlen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 342.000 Euro. Beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt ein Minus in Höhe von fast 362.000 Euro vor. Der Finanzhaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht keine freie Finanzspitze. Da die Ortsgemeinde einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung entgegenwirken kann, ist bei dem geplanten Investitionskredit für 2023 in Höhe von 328.980 Euro einer Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 17 auf 492 Prozent notwendig.