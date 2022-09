Zum 1. Januar wird der gemeindeeigene Bauhof von Schopp einschließlich seiner Mitarbeiter und des Maschinenparks in den Bauhof der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl integriert. Gleichzeitig überträgt die Ortsgemeinde die Arbeiten, die die Bauhof-Mitarbeiter bis dato im Dorf erledigt haben, an den VG-Bauhof.

Hintergrund für die Bauhof-Fusion, die nicht nur in Schopp, sondern in allen anderen Ortsgemeinden in der VG Landstuhl, die früher zur VG Kaiserslautern-Süd gehörten, ansteht, ist eine Änderung im Umsatzsteuergesetz, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Demnach werden ab dem nächsten Jahr verschiedene Arbeitsbereiche bei den Kommunen umsatzsteuerpflichtig, die bislang davon befreit waren. Dies betrifft, wie Heiko Westrich und Christopher Bretscher von der VG-Verwaltung dem Schopper Ortsgemeinderat am Dienstag erklärten, sehr viele Leistungen des Bauhofs – insbesondere wenn Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden ihre eigenen Bauhöfe vorhalten. Konkret würden sich ab Januar kommenden Jahres dadurch viele Bauhof-Arbeiten um 19 Prozent verteuern, was wegen der angespannten Haushaltslage nahezu aller Gemeinden in der VG enorme Auswirkungen auf den Etat habe.

Mehr Aufgaben an Fremdfirmen vergeben

Zudem spiele auch das Vergaberecht eine immer größere Rolle. Dieses schreibe im Prinzip vor, einen Großteil der Arbeiten, die in einer Kommune anfallen, an Fremdfirmen zu vergeben, soweit diese sie genauso gut erledigen können, wie bei der Kommune beschäftigte Mitarbeiter und sie nicht originär Aufgaben des Bauhofs sind. Dies werde beispielsweise beim Grabaushub in einigen Gemeinden in der VG Landstuhl seit einigen Jahren praktiziert und müsse ab dem kommenden Jahr auf andere Aufgabenfelder ausgeweitet werden.

„Das Problem ist wegen der Verwaltungsstrukturen insbesondere in Rheinland-Pfalz akut, so dass sich der Gemeinde- und Städtebund seit rund zwei Jahren mit der Thematik beschäftigt. Die Verbandsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern haben sich zwischenzeitlich zusammengeschlossen, gemeinsam eine Rechtsberatung eingeholt und ein entsprechendes Gutachten erstellen lassen“, so Westrich. Quintessenz sei, so Bretscher weiter, dass die Gemeinden mit einem eigenen Bauhof diesen in den VG-Bauhof integrieren, der danach alle Arbeiten für die Ortsgemeinden übernimmt. „Wenn der Bauhof originär für die eigenen Gemeinden arbeitet, muss keine Umsatzsteuer abgeführt werden. Man kann auf diese Art und Weise die Auswirkungen der Neuordnung des Umsatzsteuergesetzes für die Kommunen also weitgehend umgehen“, führten die Verwaltungsfachleute aus.

Mitarbeiter werden übernommen

Alle Mitarbeiter, die bei den gemeindlichen Bauhöfen beschäftigt sind, werden vom VG-Bauhof übernommen. Zudem werde für die Gemeinden „jenseits der Bundesstraße“ – also Schopp, Stelzenberg und Trippstadt – eine Außenstelle des VG-Bauhofs, dessen Domizil in Kindsbach ist, eingerichtet, um die Anfahrtswege kurz zu halten.

Der Vorschlag der Verwaltung wurde vom Schopper Gemeinderat durchweg positiv aufgenommen, zumal er der Gemeinde ausschließlich Vorteile bringe. Insbesondere die Personalsituation, die beim kleinen Schopper Bauhof stets sehr angespannt war, könne dadurch verbessert werden. „Bislang gab es für unsere Bauhof-Mitarbeiter keine Urlaubsvertretung. Das Problem wäre damit gelöst“, kommentierte Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz. Gelöst wäre für Schopp zudem die Suche nach einem Nachfolger für einen Bauhof-Mitarbeiter, der in wenigen Monaten in Ruhestand geht. Im Gegenzug könne sich der VG-Bauhof über einen ordentlichen Zuwachs beim Fuhrpark freuen, der in Schopp in einem tadellosen Zustand sei. Bedenken wurden lediglich hinsichtlich des Winterdienstes geäußert, der unter anderem wegen der Topographie in der Schopper Ortslage nicht ganz unproblematisch sei. Heiko Westrich versicherte, dass diese und alle anderen Arbeiten, die der Schopper Bauhof bislang erledigt habe, im gleichen Umfang vom VG-Bauhof übernommen werden.