Mit dem Antrag, „das Projekt Ampelkreuzung Mackenbach Ost erst einmal auf Eis zu legen“, konfrontierte die FWG-Fraktion den Gemeinderat am Donnerstagabend. Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) warnte davor, die Planungen des zuständigen Landesbetriebs Mobilität (LBM) in dieser Phase zu verzögern. Es bestehe dann nämlich die Gefahr, dass man auf Jahre hinaus ohne Lösung dastehe. Am Ende beschloss der Rat einstimmig, dass der Ortschef das Gespräch mit dem LBM suchen soll.

„Seit der Vorstellung der Ampellösung sind nun einige Monate vergangen“, sagte Jens Scherer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FWG. In dieser Zeit